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Спикер Палаты представителей Джонсон назвал "мертвым" законопроект о границе, включающий $60 млрд для Украины

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Спикер Палаты представителей Джонсон назвал "мертвым" законопроект о границе, включающий $60 млрд для Украины
Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон заявил, что законопроект Сената о границе, включающий помощь Украине, а также другим странам, не одобрят в Палате представителей, если сообщения о его условиях соответствуют действительности.

Об этом передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

"Я хотел бы предоставить краткую информацию о дополнительном пакете и границе, поскольку Сенат, похоже, не может достичь никакого согласия. Если слухи о содержании законопроекта правдивы, то он все равно будет мертвым после поступления в Палату представителей", – отметил Джонсон в письме к своим коллегам.

Это письмо появилось после отдельных сигналов от помощников руководства Палаты представителей, а также республиканцев в Палате представителей и Сенате о том, что дополнительный пакет, который в частности предусматривает помощь Украине, не имеет будущего в Палате представителей, даже если его одобрит Сенат.

Сообщение Джонсона о том, что этот законопроект "мертв" также повторил руководителям штабов республиканцев в четверг лидер республиканского большинства в Палате представителей Стив Скализ.

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Топ комментарии

  • Ан Мур
    значить, трампісти нагнітають протистояння в своїй державі (можливо, не поцуряються і нової громадянської війни); а на міжнародне становище, зокрема, на престиж США в міжнародних відносинах їм абсолютно похер.
  • Сергій Шешеня
    Тому що Трамп дав респам наказ- будь-якою ціною не допустити допомогу Україні. Респам насправді чхати на кордони з мексикою, це просто привід для відмови, їм головне вблажати свого рудого босса.
  • Сергій Шешеня
    Республіканці вже двадцять років щодня кричать, що на кордоні з Мексикою бардак, катастрофа, прохідний двір. І ось, вперше в історії країни, практично готовий найсильніший законопроект, який би навів ідеальний порядок на кордоні. Демократи пішли на всі можливі поступки республіканцям. Але.
    Але Трамп блокує угоду.
    Трамп передав сенаторам, що угода за кордоном зіграє Байдену плюс на виборах. Трамп каже, що коли він стане президентом, то він розробить свій закон про кордони. (цікаво як він його прийматиме без демократів у Конгресі? Якщо він демократам зараз ставить палиці у колеса, вони не будуть потім із ним співпрацювати).
    Тобто це означає, що всі розмови республіканців про благо країни в контексті кордону - порожній звук. Республіканцям начхати на кордон, коли йдеться про передвиборні перегони. (с)
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