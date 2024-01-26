Спикер Палаты представителей Джонсон назвал "мертвым" законопроект о границе, включающий $60 млрд для Украины

Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон заявил, что законопроект Сената о границе, включающий помощь Украине, а также другим странам, не одобрят в Палате представителей, если сообщения о его условиях соответствуют действительности.

Об этом передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

"Я хотел бы предоставить краткую информацию о дополнительном пакете и границе, поскольку Сенат, похоже, не может достичь никакого согласия. Если слухи о содержании законопроекта правдивы, то он все равно будет мертвым после поступления в Палату представителей", – отметил Джонсон в письме к своим коллегам.

Это письмо появилось после отдельных сигналов от помощников руководства Палаты представителей, а также республиканцев в Палате представителей и Сенате о том, что дополнительный пакет, который в частности предусматривает помощь Украине, не имеет будущего в Палате представителей, даже если его одобрит Сенат.

Сообщение Джонсона о том, что этот законопроект "мертв" также повторил руководителям штабов республиканцев в четверг лидер республиканского большинства в Палате представителей Стив Скализ.

Читайте также: Через день-два будет ясно, сможем ли мы заключить соглашение для помощи Украине, - сенатор от демократов Мерфи