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Надежды Путина на президентство Трампа - очередной просчет Кремля, - экс-генсек НАТО Робертсон

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Надежды Путина на президентство Трампа - очередной просчет Кремля, - экс-генсек НАТО Робертсон
Президент РФ Владимир Путин снова просчитался, когда решил ждать возвращения Дональда Трампа в Белый дом.

Об этом заявил бывший генеральный секретарь НАТО и экс-министр обороны Британии Джордж Робертсон, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

Робертсон утверждает, что, несмотря на свою дружественную к России риторику, Трамп на посту президента США фактически укрепил американскую оборону и увеличил взносы в НАТО.

"Сейчас, при отсутствии реального прогресса (на поле боя. – Ред.) в России, Путину, похоже, остается лишь подождать до избрания Дональда Трампа, который, как он надеется, заключит какую-то грязную сделку, чтобы положить конец войне. Но даже эта стратегия, если ее можно так назвать, неправильна", – сказал Робертсон в Палате лордов.

"Члены Конгресса США от республиканцев были здесь (в Британии. – Ред.), и они были очень заинтересованы в том, чтобы четко заявить, что эта стратегия является ошибочной. Во время своего пребывания в должности, вопреки своей риторике, президент Трамп отправил ракеты в Польшу, увеличил финансирование НАТО и существенно усилил мощь собственных вооруженных сил. И поэтому это начинает выглядеть как очередной просчет Кремля", – пояснил Робертсон, который был генсеком НАТО с 1999 по 2004 год.

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Топ комментарии

  • Maria Sofia Douglas 38b0d2de
    Путін сьогодні на зустрічі зі "студентами-учасниками СВО" (горлорізами, яких по квоті розпихали по вишах) позначив Україну як "зайняті супротивником території", "територію, яка називається сьогодні "Україна".

    --

    "Всё, что там происходило, особенно на занятых территориях противником... Русских объявили там не титульной нацией. Закон приняли. На наших исторических территориях. ...Русских объявили, по сути, на наших исторических территориях не титульной нацией. ...На территории, которая называется сегодня Украина".

    --

    І це теж яскраво ілюструє, що всі ці розмови про можливість перемир'я, чутки про натяки європейським політикам щодо готовності до переговорів - блеф.

    Путін вважає всю Україну "тимчасово зайнятими українцями територіями". Тобто, задача "СВО" - зачистити "тимчасових українців" і заселити випалені землі росіянами (як Москва вже не раз робила за період окупації). Щоб ті стали врешті "титульною нацією" на теренах Європи, а не тільки в своєму історичному улусі Джучі.

    Олексій Голобуцький
  • ⎛⎝Sl@vcheg⎠⎞
  • Andrew Moon
    А кака разніца?
    Зараз през Байден, а допомогу все одно заблоковано...
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