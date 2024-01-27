Указом Зеленского создан Совет по вопросам поддержки предпринимательства
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Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о создании Совета по поддержке предпринимательства в условиях военного положения.
Указ №30/2024 появился на официальном сайте президента Украины, передаёт Цензор.НЕТ.
Цель создания Совета состоит в консолидации усилий государства и бизнеса в условиях военного положения, сохранения и развития предпринимательского потенциала.
Обеспечение деятельности Совета возлагается на Офис президента Украины.
Задачами Совета по вопросам поддержки предпринимательства в условиях военного положения будут:
- системный анализ ситуации по обеспечению в условиях военного положения права на предпринимательскую деятельность, практики формирования и реализации государственной политики относительно соблюдения гарантий права на предпринимательство, наработки по результатам такого анализа и внесения на рассмотрение президенту Украины предложений о возможных путях и механизмах решения проблемных вопросов;
- рассмотрение законопроектов по вопросам предпринимательства, наработка предложений по усовершенствованию законодательства Украины о осуществлении деятельности хозяйствующих субъектов;
- содействие налаживанию эффективного взаимодействия государства с субъектами хозяйствования, общественными объединениями, представляющими их интересы, распространению наилучшего международного опыта.
В состав новосозданного органа войдут:
- Артем Бородатюк - соучредитель ООО "НЕТПИК" (по согласию),
- Олег Гороховский – соучредитель ООО "ФИНТЕХ БЕНД" (по согласию),
- Константин Ефименко - президент ООО "БИОФАРМА ПЛАЗМА" (по согласию),
- Тарас Кицмей – член совета представителей Ассоциации "Информационные технологии Украины", совладелец ООО "СОФТСЕРВ" (по согласию),
- Вячеслав Климов - президент Союза украинских предпринимателей, член наблюдательного совета ООО "НОВАЯ ПОЧТА" (по согласию),
- Александр Конотопский - член совета директоров Союза украинских предпринимателей, совладелец ООО "АДЖАКС СИСТЕМС МАНЮФЕКЧУРИНГ" (по согласию),
- Дмитрий Олейник – председатель Совета Федерации работодателей Украины (по согласию).