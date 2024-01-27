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Указом Зеленского создан Совет по вопросам поддержки предпринимательства

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Указом Зеленского создан Совет по вопросам поддержки предпринимательства
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о создании Совета по поддержке предпринимательства в условиях военного положения.

Указ №30/2024 появился на официальном сайте президента Украины, передаёт Цензор.НЕТ.

Цель создания Совета состоит в консолидации усилий государства и бизнеса в условиях военного положения, сохранения и развития предпринимательского потенциала.

Обеспечение деятельности Совета возлагается на Офис президента Украины.

Задачами Совета по вопросам поддержки предпринимательства в условиях военного положения будут:

  • системный анализ ситуации по обеспечению в условиях военного положения права на предпринимательскую деятельность, практики формирования и реализации государственной политики относительно соблюдения гарантий права на предпринимательство, наработки по результатам такого анализа и внесения на рассмотрение президенту Украины предложений о возможных путях и механизмах решения проблемных вопросов;
  • рассмотрение законопроектов по вопросам предпринимательства, наработка предложений по усовершенствованию законодательства Украины о осуществлении деятельности хозяйствующих субъектов;
  • содействие налаживанию эффективного взаимодействия государства с субъектами хозяйствования, общественными объединениями, представляющими их интересы, распространению наилучшего международного опыта.

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В состав новосозданного органа войдут:

  • Артем Бородатюк - соучредитель ООО "НЕТПИК" (по согласию),
  • Олег Гороховский – соучредитель ООО "ФИНТЕХ БЕНД" (по согласию),
  • Константин Ефименко - президент ООО "БИОФАРМА ПЛАЗМА" (по согласию),
  • Тарас Кицмей – член совета представителей Ассоциации "Информационные технологии Украины", совладелец ООО "СОФТСЕРВ" (по согласию),
  • Вячеслав Климов - президент Союза украинских предпринимателей, член наблюдательного совета ООО "НОВАЯ ПОЧТА" (по согласию),
  • Александр Конотопский - член совета директоров Союза украинских предпринимателей, совладелец ООО "АДЖАКС СИСТЕМС МАНЮФЕКЧУРИНГ" (по согласию),
  • Дмитрий Олейник – председатель Совета Федерации работодателей Украины (по согласию).

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