Указом Зеленского создан Совет по вопросам поддержки предпринимательства

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о создании Совета по поддержке предпринимательства в условиях военного положения.

Указ №30/2024 появился на официальном сайте президента Украины, передаёт Цензор.НЕТ.

Цель создания Совета состоит в консолидации усилий государства и бизнеса в условиях военного положения, сохранения и развития предпринимательского потенциала.

Обеспечение деятельности Совета возлагается на Офис президента Украины.

Задачами Совета по вопросам поддержки предпринимательства в условиях военного положения будут:

системный анализ ситуации по обеспечению в условиях военного положения права на предпринимательскую деятельность, практики формирования и реализации государственной политики относительно соблюдения гарантий права на предпринимательство, наработки по результатам такого анализа и внесения на рассмотрение президенту Украины предложений о возможных путях и механизмах решения проблемных вопросов;

рассмотрение законопроектов по вопросам предпринимательства, наработка предложений по усовершенствованию законодательства Украины о осуществлении деятельности хозяйствующих субъектов;

содействие налаживанию эффективного взаимодействия государства с субъектами хозяйствования, общественными объединениями, представляющими их интересы, распространению наилучшего международного опыта.

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В состав новосозданного органа войдут:

Артем Бородатюк - соучредитель ООО "НЕТПИК" (по согласию),

Олег Гороховский – соучредитель ООО "ФИНТЕХ БЕНД" (по согласию),

Константин Ефименко - президент ООО "БИОФАРМА ПЛАЗМА" (по согласию),

Тарас Кицмей – член совета представителей Ассоциации "Информационные технологии Украины", совладелец ООО "СОФТСЕРВ" (по согласию),

Вячеслав Климов - президент Союза украинских предпринимателей, член наблюдательного совета ООО "НОВАЯ ПОЧТА" (по согласию),

Александр Конотопский - член совета директоров Союза украинских предпринимателей, совладелец ООО "АДЖАКС СИСТЕМС МАНЮФЕКЧУРИНГ" (по согласию),

Дмитрий Олейник – председатель Совета Федерации работодателей Украины (по согласию).

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