Новости • Война

Криобанки не будут утилизировать замороженный биоматериал погибших военных, - Минздрав

6 91953
Криобанки не будут утилизировать замороженный биоматериал погибших военных, - Минздрав
В Министерстве здравоохранения заявили, что криобанки не будут утилизировать биологический материал погибших военных.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу министерства.

"В этом году в Украине было введено государственное финансирование вспомогательных репродуктивных технологий. В марте вступит в силу принятый парламентом закон, позволяющий семьям военных безвозмездно хранить репродуктивные клетки и использовать их для продолжения рода наших защитников.

То, что в этом законе не предусмотрена такая же возможность для погибших – законодательная коллизия, которая будет устранена в кратчайшие сроки", - отметили в Минздраве и заверили, что вместе с народными депутатами уже ведут соответствующую работу.

Читайте также: Рада проголосовала за уничтожение репродуктивных клеток украинских воинов. После скандала решение обещают пересмотреть

Напомним, в ноябре 2023 года Верховная Рада приняла закон, предусматривающий, что государство будет обеспечивать украинским военнослужащим безвозмездный забор и хранение репродуктивных клеток. Однако сейчас обнаружили, что одна из статей этого закона предусматривает ликвидацию репродуктивных клеток в случае гибели воина.

Читайте Цензор.НЕТ в Telegram 

Топ комментарии

  • Michael Krishtopa 1df41f20
    Це не "колізія". Це було внесено на тиху, протягнуто у закон непомітно - це цілоспрямована дія. Я утилізувати тут треба не генетичний матеріал, а ту плісняву зелену, що внесла правку до закону.
  • Зэлэный_Змий
    Тю. Чого? Давайте, знищуйте запаси генофонду кращих представників України. Хіба не цього прагнуть зелені?
  • Олександр ВАЛОВИЙ
    Як же, оті привладні члЄни, швидко змінюють рішення, коли бачуть реакцію Українців на їх ДУРНЮ!

    А відповідати квнщикам, прийдеться, за усі їх асфальтові наслідки!!
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости