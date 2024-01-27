Криобанки не будут утилизировать замороженный биоматериал погибших военных, - Минздрав

В Министерстве здравоохранения заявили, что криобанки не будут утилизировать биологический материал погибших военных.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу министерства.

"В этом году в Украине было введено государственное финансирование вспомогательных репродуктивных технологий. В марте вступит в силу принятый парламентом закон, позволяющий семьям военных безвозмездно хранить репродуктивные клетки и использовать их для продолжения рода наших защитников.

То, что в этом законе не предусмотрена такая же возможность для погибших – законодательная коллизия, которая будет устранена в кратчайшие сроки", - отметили в Минздраве и заверили, что вместе с народными депутатами уже ведут соответствующую работу.

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Напомним, в ноябре 2023 года Верховная Рада приняла закон, предусматривающий, что государство будет обеспечивать украинским военнослужащим безвозмездный забор и хранение репродуктивных клеток. Однако сейчас обнаружили, что одна из статей этого закона предусматривает ликвидацию репродуктивных клеток в случае гибели воина.