65 украинских защитников из списка, опубликованного пропагандистами РФ, должны были вернуться из плена в рамках обмена 24 января, - Координационный штаб

Во время запланированного обмена пленными 24 января в Украину должны были вернуться 65 военнослужащих из списка, распространенного российскими пропагандистами после падения самолета Ил-76 в РФ.

Об этом сообщили в Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными, передает Цензор.НЕТ.

Во время встречи с родным и близкими украинских военнопленных секретарь координационного штаба Дмитрий Усов заявил, что российская сторона на неоднократные обращения с большой задержкой дала ответ, сославшись на один из списков, ранее опубликованных на российских пропагандистских ресурсах.

Координационный штаб со своей стороны подтверждает, что 65 украинских защитников из этого списка действительно собирались вернуть в Украину в рамках планируемого обмена 24 января.

"В то же время опрошенные родственники украинских защитников из упомянутого списка, ознакомившись с видеоматериалами, продемонстрированными российскими пропагандистами якобы с места авиакатастрофы, пока не нашли особых признаков на обнародованных фрагментах тел, указывающих на их родных", - говорится в сообщении.

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Глава Коордштаба Кирилл Буданов в очередной раз подчеркнул, что в настоящее время отсутствует достоверная и исчерпывающая информация по поводу того, кто мог действительно находиться на борту упомянутого самолета.

"Мы собираем и тщательно анализируем всю имеющуюся информацию по этому поводу из очень многих источников. Сейчас отсутствуют сведения, указывающие на то, что в том самолете могло находиться такое количество людей. В то же время версия российской пропаганды о том, что указанный Ил-76М мог перевозить 65 украинских военнопленных на обмен до сих пор вызывает множество вопросов", - отметил начальник ГУР МОУ.

Представители Координационного штаба подчеркнули, что семьи военнопленных будут проинформированы о судьбе их родных, как только уполномоченные органы будут обладать четкой и достоверной информацией по этому поводу.

Падение Ил-76

24 января в Белгородской области РФ разбился самолет Ил-76, используемый для перевозки техники и десанта. Российские СМИ сообщили, что на борту самолета находились, главным образом, украинские военнопленные, все погибли. ГУР Минобороны подтвердил информацию, что 24 января должен был состояться обмен пленными между Россией и Украиной.

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина будет настаивать на международном расследовании ситуации с самолетом и обменом пленными.

СБУ открыла производство по факту падения Ил-76 в Белгородской области.

Ни ООН, ни США не могут установить, были ли на борту самолета украинские военнопленные.