Уничтожены 4 из 4 вражеских "Шахедов", - Генштаб (обновлено)

Накануне вечером войска РФ пытались нанести удары по территории Украины с применением дронов-камикадзе типа "Shahed-136/131".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресc-центр Генштаба.

"В минувшие сутки российские оккупанты нанесли очередной авиационный удар, применив 4 ударных БпЛА типа "Shahed-136/131". Силами и средствами противовоздушной обороны Украины все ударные БпЛА уничтожены", - говорится в сообщении.

"В ночь на 27 января 2024 года враг атаковал четырьмя ударными БпЛА типа "Shahed-136/131" с юго-восточного направления (Приморско-Ахтарск - РФ.). Все четыре уничтожены на Кировоградщине. Также оккупанты ударили ракетой "Искандер-М" по Донбассу из Ростовской обл.- РФ. Предварительно без пострадавших", - уточнили в Воздушных силах.

Что этому предшествовало

Вечером враг запустил "Шахеды" с южного направления. Во время воздушной тревоги в Кропивницком прогремели взрывы.

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