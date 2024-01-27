Уничтожены 4 из 4 вражеских "Шахедов", - Генштаб (обновлено)
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Накануне вечером войска РФ пытались нанести удары по территории Украины с применением дронов-камикадзе типа "Shahed-136/131".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресc-центр Генштаба.
"В минувшие сутки российские оккупанты нанесли очередной авиационный удар, применив 4 ударных БпЛА типа "Shahed-136/131". Силами и средствами противовоздушной обороны Украины все ударные БпЛА уничтожены", - говорится в сообщении.
"В ночь на 27 января 2024 года враг атаковал четырьмя ударными БпЛА типа "Shahed-136/131" с юго-восточного направления (Приморско-Ахтарск - РФ.). Все четыре уничтожены на Кировоградщине. Также оккупанты ударили ракетой "Искандер-М" по Донбассу из Ростовской обл.- РФ. Предварительно без пострадавших", - уточнили в Воздушных силах.
Что этому предшествовало
Вечером враг запустил "Шахеды" с южного направления. Во время воздушной тревоги в Кропивницком прогремели взрывы.