Общие боевые потери РФ с начала войны – около 381 370 человек (+770 за сутки), 6271 танк, 9085 артсистем, 11652 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

С начала полномасштабного вторжения РФ украинские защитники ликвидировали около 381 370 российских захватчиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 27.01.24 ориентировочно составляют:

личного состава – около 381370 (+770) человек,

танков - 6271 (+6) ед,

боевых бронированных машин - 11652 (+15) ед,

артиллерийских систем - 9085 (+3) ед,

РСЗО - 972 (+0) ед,

средства ПВО - 660 (+0) ед,

самолетов - 331 (+0) ед,

вертолетов - 324 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 7037 (+4),

крылатые ракеты – 1845 (+0),

корабли /катера - 23 (+0) ед,

подлодки - 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 12072 (+8) ед,

специальная техника - 1433 (+8)

"Данные уточняются", - добавляют в Генштабе.

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