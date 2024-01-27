Общие боевые потери РФ с начала войны – около 381 370 человек (+770 за сутки), 6271 танк, 9085 артсистем, 11652 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА
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С начала полномасштабного вторжения РФ украинские защитники ликвидировали около 381 370 российских захватчиков.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.
Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 27.01.24 ориентировочно составляют:
- личного состава – около 381370 (+770) человек,
- танков - 6271 (+6) ед,
- боевых бронированных машин - 11652 (+15) ед,
- артиллерийских систем - 9085 (+3) ед,
- РСЗО - 972 (+0) ед,
- средства ПВО - 660 (+0) ед,
- самолетов - 331 (+0) ед,
- вертолетов - 324 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 7037 (+4),
- крылатые ракеты – 1845 (+0),
- корабли /катера - 23 (+0) ед,
- подлодки - 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 12072 (+8) ед,
- специальная техника - 1433 (+8)
"Данные уточняются", - добавляют в Генштабе.