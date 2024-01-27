Новости • Война

Общие боевые потери РФ с начала войны – около 381 370 человек (+770 за сутки), 6271 танк, 9085 артсистем, 11652 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

7 61219
Общие боевые потери РФ с начала войны – около 381 370 человек (+770 за сутки), 6271 танк, 9085 артсистем, 11652 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА
С начала полномасштабного вторжения РФ украинские защитники ликвидировали около 381 370 российских захватчиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 27.01.24 ориентировочно составляют:

  • личного состава – около 381370 (+770) человек,
  • танков - 6271 (+6) ед,
  • боевых бронированных машин - 11652 (+15) ед,
  • артиллерийских систем - 9085 (+3) ед,
  • РСЗО - 972 (+0) ед,
  • средства ПВО - 660 (+0) ед,
  • самолетов - 331 (+0) ед,
  • вертолетов - 324 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 7037 (+4),
  • крылатые ракеты – 1845 (+0),
  • корабли /катера - 23 (+0) ед,
  • подлодки - 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 12072 (+8) ед,
  • специальная техника - 1433 (+8)

"Данные уточняются", - добавляют в Генштабе.

Втрати ворога

Читайте также: Общие боевые потери РФ с начала войны – около 380 600 человек (+990 за сутки), 6265 танков, 9082 артсистемы, 11637 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

Топ комментарии

  • Qq Qqq f1a4586b
    Минув 3625 день москальсько-української війни.
    40 одиниць техніки та 770! чумардосів.
    Арта 3, броня 21!, логістика 8.
    Рахунок ППО спецтехніка 0 - 8!.
    Техніка просіла, але спецтехніка добре. М'ясо продовжує повзти і здихати.
    Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможем.

    P.s. 381 000!!! це більше, ніж таке місто як Брянськ ...
  • Тонка червона лінія
    Перехоплення ворожого повідомленні : дрони ЗСУ із ШІ атакують ворога в районі Кринок :

  • Vitaliy Kasenkov
    40 одиниць техніки - шойгу, герасімов де...
    Вірогідніше за все що десь так буде до кінця місяця.
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости