Разблокирование американской помощи Украине: в Сенате США договорились относительно соглашения о границе, - CNN

В Сенате США договорились о новом соглашении для ограничения нелегального потока мигрантов на южной границе. Оно также должно разблокировать возможность для оказания помощи Украине, Израилю и Тайваню.

Об этом CNN сообщили источники, осведомленные о ситуации, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Ожидается, что соглашение Сената будет обнародовано уже на следующей неделе", - говорится в сообщении.

Договоренность между республиканцами и демократами предполагает ряд изменений в миграционной политике, в том числе ускорение процесса рассмотрения дел о предоставлении убежища. Президент Джо Байден в этой связи заявил, что соглашение является жестким и справедливым.

Читайте также: Сенаторы-республиканцы против идеи Трампа сорвать соглашение по безопасности границ ради помощи Украине, - CNN

"То, о чем говорилось в ходе переговоров, - если оно будет принято в качестве закона - станет самым жестким и справедливым набором реформ для безопасности границы, которые мы когда-либо проводили в нашей стране", - заявил глава Белого дома.

При этом лидеры Сената рассчитывают, что соглашение по границе сможет разблокировать помощь Украине, Израилю и Тайваню. Новая договоренность также создаст давление на республиканцев в Палате представителей, чтобы они в конечном итоге определились, поддерживают ли они общие договоренности, или помогают экс-президенту Трампу дальше зарабатывать политические баллы на нынешних выборах.