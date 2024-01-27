Если в крушении самолета Ил-76 действительно погибли украинские пленные, РФ должна вернуть их тела Украине, - МККК

Если во время падения российского самолета Ил-76 действительно погибли украинские военнопленные, которые, как утверждают россияне, находились на борту, их тела должны быть возвращены Украине. Но для этого прошло мало времени.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радіо Свобода, об этом заявил представитель делегации Международного комитета Красного Креста (МККК) в Украине Александр Власенко.

"Очень мало времени прошло с того момента, чтобы были такие заявления, чтобы были такие сигналы (о том, что РФ готова отдать Украине тела. – Ред.). То есть обычно должно больше времени пройти для того, чтобы стороны провели такой обмен", – сказал Власенко.

Представитель делегации Международного комитета Красного Креста в Украине пояснил, что в целом такие обмены регулярны: "Обмен телами происходит постоянно. Если говорить о телах погибших, то абсурдно говорить об их повторном участии в конфликте, поэтому тела должны возвращаться как можно быстрее. Мы принимаем в этом определенное участие – в обмене телами между Российской Федерацией и Украиной. Если есть погибшие (граждане Украины. – Ред.) в результате этой авиакатастрофы, то их тела должны быть возвращены".

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На вопрос о том, обращались ли в последние дни в МККК родственники людей, чьи фамилии обнародовали прокремлевские медиа в телеграм-каналах, как те, что будто бы были на борту разбившегося самолета, Власенко сказал, что ему о таком неизвестно.

По его словам, по состоянию на конец третьего квартала 2023 года в МККК поступили обращения с запросом о 17 тысячах пропавших без вести.

"То есть мы разыскиваем 17 тысяч. И я знаю, что в четвертом квартале было также достаточно много таких обращений, то есть эта цифра явно больше, просто она еще не подсчитана, потому что еще январь. И мне сложно сказать, обращались ли среди них те, кто хотел узнать судьбу тех людей, которые якобы были назначены на обмен, или это были новые обращения, но конечно, что обращения идут, в принципе, обычным потоком, и они также были и вчера, и позавчера, ежедневно", – сказал он.

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Падение Ил-76: что известно

24 января в Белгородской области РФ разбился самолет Ил-76, который используют для перевозки техники и десанта.

Российские СМИ сообщили, что на борту самолета находились главным образом украинские военнопленные, все погибли.

ГУР Минобороны подтвердило информацию, что 24 января должен был состояться обмен пленными между Россией и Украиной. Позже представитель ГУР Андрей Юсов уточнил, что этот обмен должен был быть одним из самых крупных за все всемя с момента полномасштабного российского вторжения.

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина будет настаивать на международном расследовании ситуации с самолетом и обменом пленных.

СБУ открыла производство по факту падения Ил-76 в Белгородской области.

Ни ООН, ни США не могут установить, были ли на борту самолета украинские военнопленные.

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