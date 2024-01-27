Если в крушении самолета Ил-76 действительно погибли украинские пленные, РФ должна вернуть их тела Украине, - МККК
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радіо Свобода, об этом заявил представитель делегации Международного комитета Красного Креста (МККК) в Украине Александр Власенко.
"Очень мало времени прошло с того момента, чтобы были такие заявления, чтобы были такие сигналы (о том, что РФ готова отдать Украине тела. – Ред.). То есть обычно должно больше времени пройти для того, чтобы стороны провели такой обмен", – сказал Власенко.
Представитель делегации Международного комитета Красного Креста в Украине пояснил, что в целом такие обмены регулярны: "Обмен телами происходит постоянно. Если говорить о телах погибших, то абсурдно говорить об их повторном участии в конфликте, поэтому тела должны возвращаться как можно быстрее. Мы принимаем в этом определенное участие – в обмене телами между Российской Федерацией и Украиной. Если есть погибшие (граждане Украины. – Ред.) в результате этой авиакатастрофы, то их тела должны быть возвращены".
На вопрос о том, обращались ли в последние дни в МККК родственники людей, чьи фамилии обнародовали прокремлевские медиа в телеграм-каналах, как те, что будто бы были на борту разбившегося самолета, Власенко сказал, что ему о таком неизвестно.
По его словам, по состоянию на конец третьего квартала 2023 года в МККК поступили обращения с запросом о 17 тысячах пропавших без вести.
"То есть мы разыскиваем 17 тысяч. И я знаю, что в четвертом квартале было также достаточно много таких обращений, то есть эта цифра явно больше, просто она еще не подсчитана, потому что еще январь. И мне сложно сказать, обращались ли среди них те, кто хотел узнать судьбу тех людей, которые якобы были назначены на обмен, или это были новые обращения, но конечно, что обращения идут, в принципе, обычным потоком, и они также были и вчера, и позавчера, ежедневно", – сказал он.
Падение Ил-76: что известно
24 января в Белгородской области РФ разбился самолет Ил-76, который используют для перевозки техники и десанта.
Российские СМИ сообщили, что на борту самолета находились главным образом украинские военнопленные, все погибли.
ГУР Минобороны подтвердило информацию, что 24 января должен был состояться обмен пленными между Россией и Украиной. Позже представитель ГУР Андрей Юсов уточнил, что этот обмен должен был быть одним из самых крупных за все всемя с момента полномасштабного российского вторжения.
Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина будет настаивать на международном расследовании ситуации с самолетом и обменом пленных.
СБУ открыла производство по факту падения Ил-76 в Белгородской области.
Ни ООН, ни США не могут установить, были ли на борту самолета украинские военнопленные.