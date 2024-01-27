Байден призвал Конгресс одобрить компромиссный законопроект о границе: Я его подпишу

Президент США Джо Байден призвал Конгресс США одобрить согласованный двухпартийной группой сенаторов компромиссный вариант законопроекта по усилению безопасности границы с Мексикой.

Соответствующее заявление Байдена опубликовала пресс-служба Белого дома, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

Американский президент напомнил, что два месяца тому назад поручил группе Белого дома начать переговоры с двухпартийной группой сенаторов для разрешения кризиса на границе.

"То, что было согласовано, в случае законодательного одобрения станет самым жестким и справедливым набором реформ для обеспечения безопасности границы, когда-либо осуществлявшемся в нашей стране", – подчеркнул он.

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Байден также напомнил, что в запросе Белого дома на дополнительное финансирование, направленное еще в октябре, содержатся средства на охрану границы – в частности назначение пограничников, судей и офицеров, рассматривающих вопрос об убежище, и закупку средств борьбы с контрабандой.

"Если вы серьезно относитесь к кризису на границе, примите двухпартийный законопроект, и я его подпишу", – подытожил президент США.

Запрос, о котором идет речь, содержит также более 60 миллиардов долларов в поддержку Украины и 14 миллиардов долларов для Израиля. Но его принятие месяцами блокируется крайне правыми республиканцами, которые ссылаются на необходимость более жестких мер на южной границе США.

Блокировка помощи США Украине

Как сообщалось, пока законопроект Сената о границе не будет принят, вопрос помощи Украине от США будет оставаться заблокированным.

Ранее спикер Палаты представителей США Майк Джонсон заявил, что законопроект Сената о границе, включающий помощь Украине, а также другим странам, не одобрят в Палате представителей. Он назвал этот законопроект "мертвым". Впрочем, по данным источников CNN, в Сенате США договорились по соглашению о границе.

Сенатор от Демократической партии Крис Мерфи заявлял, что в ближайшие день-два станет ясно, сможет ли Сенат США заключить соглашение о границе с Мексикой, предусматривающее продление помощи Украине. В Госдепе считают, что задержка решения о выделении помощи Конгрессом может иметь серьезные последствия для украинцев.

Координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби отметил, что отказ Конгресса будет иметь катастрофические последствия для Украины.