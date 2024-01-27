В Польше перевернулся автобус с украинцами: 18 человек доставлены в больницы
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Утром 27 января у пограничного перехода "Угринов-Долгобычев" со стороны Польши перевернулся автобус с 59 украинцами.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду, сообщает RMF FM.
Как отмечается, автобус перевернулся около 4:00 утра в районе села Голубье Люблинского воеводства во время поворота. В нем на момент аварии находились 59 граждан Украины и два водителя.
В результате аварии 18 человек были доставлены в больницы в ближайших городах.
"По предварительной информации, их жизни ничего не угрожает", - сказал Кшиштоф Томасяк, дежурный воеводского штаба государственной пожарной службы в Люблине.
Остальным пассажирам предоставили убежище в школе в Долгобычеве, пока для них не организуют замену автобуса.