Россия вербует белорусскую молодежь в свои военные вузы, - Центр нацсопротивления
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Представители вооруженных сил РФ проводят так называемые "дни открытых дверей" в райцентрах Беларуси, где белорусам предлагают учиться на офицеров в российских военных высших учебных заведениях.
Об этом сообщает Центр национального сопротивления, передает Цензор.НЕТ.
"В результате больших потерь в войне против Украины в российских оккупационных войсках возник значительный дефицит офицеров младшего звена. Россия пытается исправить это путем вербовки граждан других стран, в том числе белорусов", - говорится в сообщении.