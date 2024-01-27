Россия вербует белорусскую молодежь в свои военные вузы, - Центр нацсопротивления

Представители вооруженных сил РФ проводят так называемые "дни открытых дверей" в райцентрах Беларуси, где белорусам предлагают учиться на офицеров в российских военных высших учебных заведениях.