Вражеская ДРГ расстреляла брата и сестру на Сумщине, - ОВА

Утром 27 января вражеская разведывательно-диверсионная группа расстреляла брата и сестру в селе Андреевка Сумской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Сумской ОВА.

"Сумщина. Сегодня утром вражеская разведывательно-диверсионная группа жестко и цинично расстреляла брата и сестру из Хотинской громады", - говорится в сообщении.

Как отмечается, их дом находится в селе Андреевка в 5-километровой приграничной зоне.

Больше подробностей о трагедии пока не известно.

ОВА выражает искренние соболезнования родным и близким погибших.

"В очередной раз обращаюсь к жителям 5-километровой зоны с просьбой об эвакуации. Этот процесс уже длится не первый месяц, помощь оказывают на каждом этапе. Российские террористы продолжают убивать мирное население. Эвакуировавшись с опасных территорий, вы сохраните свою жизнь", - отметил начальник Сумской областной военной администрации Владимир Артюх.

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