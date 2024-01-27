Вражеская ДРГ расстреляла брата и сестру на Сумщине, - ОВА
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Сумской ОВА.
"Сумщина. Сегодня утром вражеская разведывательно-диверсионная группа жестко и цинично расстреляла брата и сестру из Хотинской громады", - говорится в сообщении.
Как отмечается, их дом находится в селе Андреевка в 5-километровой приграничной зоне.
Больше подробностей о трагедии пока не известно.
ОВА выражает искренние соболезнования родным и близким погибших.
"В очередной раз обращаюсь к жителям 5-километровой зоны с просьбой об эвакуации. Этот процесс уже длится не первый месяц, помощь оказывают на каждом этапе. Российские террористы продолжают убивать мирное население. Эвакуировавшись с опасных территорий, вы сохраните свою жизнь", - отметил начальник Сумской областной военной администрации Владимир Артюх.