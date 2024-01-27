США одобрили продажу самолетов F-16 Турции

Государственный департамент США принял решение об одобрении возможной продажи самолетов F-16 и сопутствующего оборудования Турции, их ориентировочная стоимость $23 млрд.

Об этом сообщает Агентство по сотрудничеству в области оборонной безопасности, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Отмечается, что Агентство предоставило необходимую сертификацию, уведомив Конгресс о возможной продаже.

Турция обратилась с просьбой закупить 40 новых самолетов F-16 и модернизировать 79 существующих самолетов F-16 до V-конфигурации. Запрос включает 32 самолета F-16 C Block 70, 8 самолетов F-16 D Block 70, двигатели и другие запасные части, расходные материалы, учебное оборудование, а также обучение персонала, инженерно-технические и логистические услуги и другие соответствующие элементы логистической и программной поддержки.

"Предлагаемая продажа поддержит внешнеполитические цели и национальную безопасность Соединенных Штатов за счет улучшения воздушного потенциала и оперативной совместимости союзника по Организации Североатлантического договора (НАТО), который является силой, обеспечивающей политическую и экономическую стабильность в Европе", - подчеркивается в сообщении.

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Ожидается, что предлагаемая продажа позволит Турции расширить и модернизировать свой парк самолетов F-16, поскольку срок службы старых самолетов F-16 приближается к концу. Эти новые и отремонтированные самолеты обеспечат Турцию парком модернизированных многоцелевых боевых самолетов, которые позволят ей обеспечивать защиту своего воздушного пространства, участвовать в миссиях НАТО по сохранению региональной безопасности и защите союзников по НАТО, а также поддерживать совместимость с США и НАТО.

Отмечается, что продажа этого оборудования и поддержки не изменит основного военного баланса в регионе, а также не окажет негативного влияния на оборонную готовность США.