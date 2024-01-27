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В ДТП в Польше пострадали 20 украинцев, - МИД

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В ДТП в Польше пострадали 20 украинцев, - МИД
В Министерстве иностранных дел Украины рассказали детали ДТП с украинцами в Польше. По предварительным данным, пострадали 20 украинцев.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду, об этом сообщил спикер МИД Олег Николенко.

По его словам, авария с участием автобуса украинской компании произошла вблизи города Грубешев в Люблинском воеводстве Польши.

"По предварительной информации, двадцать украинцев получили травмы разной степени тяжести. В настоящее время они госпитализированы, предоставляется необходимая медицинская помощь. Остальные пассажиры направлены к временному месту пребывания", – добавил он.

Николенко отметил, что генеральное консульство Украины в Люблине взаимодействует с польскими правоохранителями для выяснения обстоятельств ДТП. В настоящее время организуется отправка другого автобуса для пассажиров.

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Топ комментарии

  • Эдуард Рыбченко
    Лишь вам идиотам вверху х..ню написать ПОЛЯКИ ВИНОВАТЫ в том что никогда в гололед не убирают дороги у нас на Думской сайт опубликовали фотографии там бл..тЪ сплошное зеркало каток ничего не посыпано типа пофиг такое бл..во в Норвегии Швеции даже трудно представить и в Финляндии... но там хотя обязательно шипы надо иметь в этот период года... а в Польше абы как... в Германии и иных странах все бы дороги и трассы были бы закрыты приказом....а полиция и МЧС перекрыли бы и поставили бы движение на прикол... а в Польше как Бог и Случай повернется..
  • Юрий Викторович 4a8dfeac
    А що не так,якщо вони і в Польщі так їздять,як удома,питань немає.
  • Dentist 73ef4771
    Щось не так з водіями тих автобусів, постійно якісь дтп страшні...
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