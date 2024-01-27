В ДТП в Польше пострадали 20 украинцев, - МИД
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В Министерстве иностранных дел Украины рассказали детали ДТП с украинцами в Польше. По предварительным данным, пострадали 20 украинцев.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду, об этом сообщил спикер МИД Олег Николенко.
По его словам, авария с участием автобуса украинской компании произошла вблизи города Грубешев в Люблинском воеводстве Польши.
"По предварительной информации, двадцать украинцев получили травмы разной степени тяжести. В настоящее время они госпитализированы, предоставляется необходимая медицинская помощь. Остальные пассажиры направлены к временному месту пребывания", – добавил он.
Николенко отметил, что генеральное консульство Украины в Люблине взаимодействует с польскими правоохранителями для выяснения обстоятельств ДТП. В настоящее время организуется отправка другого автобуса для пассажиров.