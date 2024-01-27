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Заключенные, завербованные россиянами в отряды "Шторм Z", не получили обещанных выплат, - Центр нацсопротивления

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Заключенные, завербованные россиянами в отряды "Шторм Z", не получили обещанных выплат, - Центр нацсопротивления
Россияне обманули узников, завербованных в отряды "Шторм Z", не выплатив им обещанные деньги и не выдав документов о снятии судимости.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления, передает Цензор.НЕТ.

"Большинство заключенных, воевавших в составе отрядов "Шторм Z", не получили выплат, которые им обещало Министерство обороны РФ, а также документов о снятии судимости".

Так, речь идет как о зарплате, так и о выплатах за ранение или инвалидность, полученную в результате участия в боевых действиях. Кроме этого, сами "контракты" на службу в "Шторм Z", как оказалось, на самом деле нередко заключались не с Минобороны РФ, а с так называемым "председателем ДНР" об "участии в добровольческом формировании". То есть юридически эти заключенные даже не являются военнослужащими ВС РФ, что не дает им права на какие-либо социальные и финансовые гарантии", - говорится в сообщении.

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Топ комментарии

  • Василь d5bbff27
    Нам потрібно слідкувати за тим,яке забезпечення наших воїнів, Як вони забезпечені ************, медикаментами,харчами,амуніцією--бо ми це відправляємо нашим захисникам на фронт через тиждень А ми говоримо за ворога. Да нехай вони всі подохнуть,чи загинуть.і чим більше ,тим краще.
  • Kiev_Kiev_777
    який жах....а в нас все виплачують і УБД видають справно
  • Микола Марченко 1f04cce8
    Без л0ха, жизнь плоха..
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