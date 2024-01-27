К IT-коалиции присоединились Нидерланды, - Минобороны

Еще одна страна присоединилась к IT-коалиции – Нидерланды, страна уже внесла вклад в 10 млн евро.

Об этом сообщает Минобороны Украины, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, на заседании Контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн" к IT-коалиции присоединилась еще одна страна – Нидерланды. Новый участник коалиции уже внес вклад в размере 10 миллионов евро.

Целью IT-коалиции является поддержка Министерства обороны Украины и Вооруженных сил Украины в сфере IT, связи и кибербезопасности. Кроме Нидерландов, участниками инициативы являются еще 11 стран: Украина, Бельгия, Великобритания, Дания, Эстония, Исландия, Италия, Латвия, Литва, Люксембург и Япония.

Отдельно от Нидерландов, Дания в ходе работы Контактной группы выделила 91 миллион датских крон (более 12 миллионов евро) на киберзащиту Украины в рамках IT-коалиции. Средства пойдут на проекты по кибербезопасности Вооруженных сил Украины и Министерства обороны Украины и являются важным вкладом в долгосрочную поддержку киберзащиты государства.

"Технологии могут помочь превратить позиционную войну в маневренную. IT-коалиция призвана обеспечить необходимую цифровую основу для развертывания любых новых технологических решений. Я благодарна партнерам, которые продолжают поддерживать нас в каждой сфере, особенно в IT, киберзащите и инновациях", - отметила заместитель министра обороны по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Екатерина Черногоренко.

Также в Минобороны напомнили, что IT-коалиция – это специальная группа государств в рамках Контактной группы по обороне Украины ("формат Рамштайн") под руководством Эстонии и Люксембурга. Взносы в IT-коалицию ранее внесли Эстония (500 тысяч евро) и Люксембург (10 миллионов евро). Литва и Латвия также передали материальную помощь в виде лицензий и оборудования.

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