МИД ко дню памяти жертв Холокоста: Полномасштабное вторжение РФ вернуло самые ужасные зверства на Европейский континент

27 января, согласно резолюции Генеральной Ассамблеи ООН от 1 ноября 2005 года, в Международный день памяти жертв Холокоста, международное сообщество отдает дань памяти миллионов евреев, уничтоженных нацистами в годы Второй мировой войны.

Для Украины этот день наполнен особым трагизмом, поскольку не менее полутора миллионов человек - четвертая часть всех замученных нацистами евреев Европы - были уничтожены в темные времена Шоа именно на украинской земле. Об этом говорится в комментарии МИД Украины к Международному дню памяти жертв Холокоста, информирует Цензор.НЕТ.

МИД подчеркивает, что наши народы объединяют боль трагедий Голодомора и Холокоста. Мы должны помнить и изучать трагические страницы нашей общей истории, защищать историческую правду и справедливость.

Начиная с 2012 года, Украина ежегодно отдает дань памяти в Международный день памяти жертв Холокоста.

"14 мая 2021 года наша страна впервые официально отметила День памяти украинцев, спасавших евреев во время Второй мировой войны. Специальная комиссия еврейского мемориального музея "Яд Вашем" установила почти 2700 имен таких украинских героев, присвоив им почетное звание "Праведника народов мира". Украина - на четвертом месте в мире по количеству Праведников народов мира после Польши, Нидерландов и Франции", - напоминают в МИД.

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"Сохранение исторической памяти является важной составляющей гуманитарной политики Украины. Мы несем ответственность перед всеми прошлыми и будущими поколениями за восстановление исторической справедливости. Это особенно важно для того, чтобы сохранить и передать преемникам память о трагедии Холокоста, поскольку тех, кто ее пережил, с каждым годом становится все меньше", - добавляют во внешнеполитическом ведомстве.

По данным МИД, полномасштабное вторжение России в Украину вернуло самые ужасные зверства войны на Европейский континент. Не обошла война и места совместной скорби украинского, еврейского и ромского народов: 1 марта 2022 года российские обстрелы столицы Украины поставили под угрозу сохранение памяти о жертвах Бабьего Яра, куда попала одна из вражеских ракет.

В результате вторжения РФ потерпели разрушения и другие памятные знаки и мемориалы погибшим евреям, а также еврейские кладбища по всей Украине. Жертвами РФ стали и украинцы, пережившие Холокост и нацистскую оккупацию, но погибшие во время полномасштабной войны РФ против Украины. Сегодня мы увековечиваем память жертв нацизма и рашизма, в частности, Ванды Объедковой, выжившей в оккупированном нацистами Мариуполе, но погибшей через 80 лет, 4 апреля 2022 года, когда улицы и дома города уничтожала российская артиллерия и авиация. Мы чтим память украинца Бориса Романченко, который был узником концлагерей нацистской Германии, и был убит в возрасте 96 лет в своей харьковской квартире, в которую 18 марта 2022 года россияне попали смертоносным оружием.

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МИД призывает международное сообщество присоединиться к памяти невинных жертв тоталитарных режимов - нацистского, коммунистического и кремлевского, способствовать восстановлению исторической правды и привлечению виновных в преступлениях к ответственности.