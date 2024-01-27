Договариваемся с Литвой о совместном производстве дронов для ВСУ. Есть четкое понимание результата, - Кулеба

Украина и Литва договариваются о наращивании производства дронов для нужд Вооруженных сил Украины.

Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба на совместной с литовским коллегой Габриелюсом Ландсбергисом пресс-конференции в Киеве, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

Большую часть нашего разговора мы посвятили определению общих шагов по наращиванию производства дронов для нужд ВСУ. У Литвы есть технологии, у нас есть возможности масштабирования производства. Это была ключевая тема. Есть четкое понимание, что, как и когда делать, чтобы украинско-литовское сотрудничество в производстве дронов в кратчайшие сроки дало максимальный результат", - сказал Кулеба.

Он добавил, что во время переговоров с литовским коллегой также обсуждалась "классическая" повестка дня - вступление Украины в ЕС и НАТО.

"Здесь у нас подходы общие, и Литва, как член обоих институтов, максимально помогает нам на пути к членству в них", – отметил глава украинской дипломатии.

Также читайте: Украина планирует перенести часть производства своих БПЛА в Литву, - глава МИД Ландсбергис

По его словам, темой переговоров также был вопрос замороженных российских активов, санкций и "всего, что нуждается в действенных решениях".

"У нас есть общие обнадеживающие ожидания от ближайшего заседания Европейского совета 1 февраля, есть прогресс открытия Европейского фонда мира, относительно которого ситуация была длительное время заблокирована из-за позиции отдельных членов ЕС. Мы работаем над разблокированием, и есть обнадеживающие шаги в этом направлении", – проинформировал министр.

Производство дронов в Украине

Ранее главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов сообщал, что значительное количество производителей дронов до сих пор не получило контрактов от государства для производства в 2024 году. В Кабмине отмечают, что Украина начала производить артиллерийские системы образца НАТО, а также увеличила производство боеприпасов вдвое. Кроме того, расширяется производство дронов и тепловизоров. Кроме того, отмечалось, что количество партнеров в коалиции дронов приближается к 20.