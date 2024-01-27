Угрозы нового наступления войск РФ на Харьков нет, - Сухопутные войска

Пока угрозы нового наступления российских оккупантов на Харьков нет. На границе активно строятся укрепления.

Об этом сообщил представитель Сухопутных войск Владимир Фитьо в эфире канала Эспрессо, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, военные отслеживают количество российских подразделений, которые стоят на границе.

"Сейчас война продолжается в так называемом онлайн-режиме. Создать скрытые перемещения сил и средств для обеих сторон практически невозможно", - сказал Фитьо.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Тревогу в Харькове будут объявлять только в случае опасности непосредственно для города

Он отметил, что на границе активно строятся укрепления.

"Есть силы и средства, проводится инженерное оборудование границы. Поэтому для харьковчан угрозы с севера нет", – заявил представитель ВСУ.