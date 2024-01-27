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Угрозы нового наступления войск РФ на Харьков нет, - Сухопутные войска

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Угрозы нового наступления войск РФ на Харьков нет, - Сухопутные войска
Пока угрозы нового наступления российских оккупантов на Харьков нет. На границе активно строятся укрепления.

Об этом сообщил представитель Сухопутных войск Владимир Фитьо в эфире канала Эспрессо, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, военные отслеживают количество российских подразделений, которые стоят на границе.

"Сейчас война продолжается в так называемом онлайн-режиме. Создать скрытые перемещения сил и средств для обеих сторон практически невозможно", - сказал Фитьо.

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Он отметил, что на границе активно строятся укрепления.

"Есть силы и средства, проводится инженерное оборудование границы. Поэтому для харьковчан угрозы с севера нет", – заявил представитель ВСУ.

Топ комментарии

  • Марина Нєчаєва 330e7c02
    На шашлики?
  • Maksim Perepelitca
    А естонська розвідка вчора говорила протилежне .!
    До речі , як виявилось - цю заяву естонської розвідки , навіть в самій естонській пресі майже не друкували ніде . Так , було лише кілька повідомлень , десь на останніх шпальтах .
    Зате в наших ЗМІ це було - в топі новин .!! Цілий день . Наші преса взагалі - молодці ,, так як вони вміють робити - з мухи слона , більш ніхто не вміє .!!
  • Luk Viktor
    А що скаже товариш бАданов?
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