Аналоги "отрядов Путина" появляются на оккупированных территориях Запорожской области, - Федоров
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На оккупированных территориях Запорожской области россияне создали "Совет ветеранов", являющийся аналогом "отрядов Путина".
Об этом сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, в созданный на оккупированных территориях "Совет ветеранов" также приобщают исключительно пенсионеров.
"Цель организации:
- рассказывать на камеру, как плохо жилось в Украине;
- проводить открытую агитацию за действующего диктатора России Владимира Путина;
- задействовать историческую память старшего поколения тезисами о ностальгии по СССР;
- обещать "большое будущее на ВТО" исключительно под руководством "верховного лидера из Кремля"", - рассказал Федоров.
Федоров подчеркнул, что "Совет ветеранов" – это очередной манипулятивный механизм с целью поддержки на псевдовыборах действующего диктатора Путина.