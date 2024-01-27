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Аналоги "отрядов Путина" появляются на оккупированных территориях Запорожской области, - Федоров

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Аналоги "отрядов Путина" появляются на оккупированных территориях Запорожской области, - Федоров
На оккупированных территориях Запорожской области россияне создали "Совет ветеранов", являющийся аналогом "отрядов Путина".

Об этом сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, в созданный на оккупированных территориях "Совет ветеранов" также приобщают исключительно пенсионеров.

"Цель организации:

  • рассказывать на камеру, как плохо жилось в Украине;
  • проводить открытую агитацию за действующего диктатора России Владимира Путина;
  • задействовать историческую память старшего поколения тезисами о ностальгии по СССР;
  • обещать "большое будущее на ВТО" исключительно под руководством "верховного лидера из Кремля"", - рассказал Федоров.

Федоров подчеркнул, что "Совет ветеранов" – это очередной манипулятивный механизм с целью поддержки на псевдовыборах действующего диктатора Путина.

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Топ комментарии

  • Igor Grytselyak
    Що ж тут дивуватися(таких там є до біса(їх ніхто не змушує.
  • saimansay
    агитация за владимира путина - обычный распил денег
    смысла в ней нету никакого кроме воровства налогов руских
  • Luk Viktor
    Мер Маріуполя уже знайшов посаду!
    Ще один кандидат.......
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