Офис генпрокурора обнародовал детали расстрела диверсантами двух человек в Сумской области: начато досудебное расследование. ФОТО
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Вражеская ДРГ расстреляла двух человек в Сумской области. При процессуальном руководстве Сумской областной прокуратуры начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса генпрокурора.
По данным следствия, утром 27 января 2024 года оккупанты обстреляли транспортное средство с гражданскими, которые ехали по дороге между двумя селами Хотинской громады Сумского района. 54-летний мужчина, находившийся за рулем, и его 68-летняя сестра погибли.
Прокуроры во взаимодействии с другими правоохранителями фиксируют последствия обстрелов. Досудебное расследование осуществляется УСБУ в Сумской области.
Что этому предшествовало
Утром 27 января вражеская разведывательно-диверсионная группа расстреляла брата и сестру в селе Андреевка Сумской области.