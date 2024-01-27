Офис генпрокурора обнародовал детали расстрела диверсантами двух человек в Сумской области: начато досудебное расследование. ФОТО

Вражеская ДРГ расстреляла двух человек в Сумской области. При процессуальном руководстве Сумской областной прокуратуры начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса генпрокурора.

По данным следствия, утром 27 января 2024 года оккупанты обстреляли транспортное средство с гражданскими, которые ехали по дороге между двумя селами Хотинской громады Сумского района. 54-летний мужчина, находившийся за рулем, и его 68-летняя сестра погибли.

Прокуроры во взаимодействии с другими правоохранителями фиксируют последствия обстрелов. Досудебное расследование осуществляется УСБУ в Сумской области.

Что этому предшествовало

Утром 27 января вражеская разведывательно-диверсионная группа расстреляла брата и сестру в селе Андреевка Сумской области.

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