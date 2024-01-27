Правовых оснований для утилизации репродуктивных клеток погибших воинов нет. Закон не вступил в силу. До 23 марта ВР примет изменения, - Радуцкий

Репродуктивные клетки украинских защитников в случае гибели не будут утилизироваться. До 23 марта Верховная Рада примет в Гражданский кодекс изменения, учитывающие интересы семей погибших воинов.

Об этом глава Комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий отметил в комментарии Цензор.НЕТ.

"Хотел бы дать исчерпывающие ответы на сохранение репродуктивных клеток военных. Первое и главное: репродуктивные клетки украинских защитников в случае гибели - не будут утилизировать. Второе: принятый законопроект 3496-IX касается исключительно военнослужащих, которые в результате травмы потеряли возможность иметь детей, а не погибших воинов. Третье: внесение соответствующих правок носило исключительно процессуальный характер, чтобы избежать противоречия закона со статьей 248 Гражданского кодекса, которая предусматривает прекращение представительства по доверенности после смерти доверителя", - отметил он.

По словам Радуцкого, никаких правовых оснований для утилизации сейчас нет. Закон не вступил в силу.

"Для решения этой коллизии до 23 марта 2024 года (дата вступления законопроекта в действие. - Ред.) Верховная Рада примет в Гражданский кодекс изменения, которые будут учитывать интересы семей погибших воинов. Верховная Рада обеспечит защиту интересов защитников и их семей. Мы обеспечим принятие всех необходимых законодательных норм, чтобы память о погибших Героях жила не только в названиях улиц и памятных табличках, но и в их детях", - добавил Радуцкий.

Что этому предшествовало

В ноябре 2023 года Верховная Рада приняла закон, предусматривающий, что государство будет обеспечивать украинским военнослужащим безвозмездный забор и хранение репродуктивных клеток. Однако сейчас обнаружили, что одна из статей этого закона предусматривает ликвидацию репродуктивных клеток в случае гибели воина. В Министерстве здравоохранения заявили, что криобанки не будут утилизировать биологический материал погибших военных.