За январь на Харьковщине в результате российских обстрелов погиб 21 гражданский человек, 180 - получили ранения

Россияне наносят удары по гражданской инфраструктуре и мирным жителям Харьковщины. Только за январь погиб 21 человек и 180 - получили ранения, в том числе, погиб 1 ребенок и 20 ранены.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в эфире телемарафона "Єдині новини" рассказал начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов.

"Оккупанты продолжают наносить удары по гражданской инфраструктуре области, терроризируя мирное население. Только за январь 2024-го года погиб 21 гражданский человек, из них 1 ребенок 8 лет. Ранения получили более 180 гражданских, из них 20 - дети", - отметил Синегубов.

Также он сообщил, что на горячем Купянском направлении продолжается эвакуация. На сегодняшний день с помощью волонтеров эвакуировались более 200 человек, из них – более 15 семей с детьми.

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