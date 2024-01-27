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Россияне проводят этнические чистки на оккупированных территориях Донетчины и Луганщины, - Центр нацсопротивления

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Россияне проводят этнические чистки на оккупированных территориях Донетчины и Луганщины, - Центр нацсопротивления
Россияне проводят системные фильтрационные мероприятия на оккупированных территориях с целью вытеснения патриотически настроенного населения.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления, передает Цензор.НЕТ.

"Представители ВС РФ и оккупационных администраций проводят проверки квартир людей, которым запретили въезд на временно оккупированные территории Донецкой и Луганской областей. После проведенных предварительно фильтрационных мероприятий оккупанты делают обход по квартирам с целью передачи их российским военным. Если квартира пуста – она опечатывается и будет передана либо военным высшего звена, либо россиянам, приехавшим работать в оккупационных администраций. Если в квартирах проживают родственники "запрещенных" - их просто переписывают для контроля.

Фактически, таким образом, россияне продолжают искоренять патриотически настроенное население на ВОТ", - говорится в сообщении.

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Топ комментарии

  • saimansay
    це не дивно
    дивно що на Донбасі з 2014 року ще залишилися патріоти України
    або скацаплені українці нарешті прозрівають
  • alexandr shamov
    После таких мероприятий, кацап блогеры тупо блеют, шо ВСУ обстреливают сепарков, но умалчивают. шо тех сепарков подставляют под удары ВСУ кацапчмобики, со своими "катюшами" между домов... Каароч, лугандоняне , докричались вы на свою голову , мол, хутин введи.
  • alexandr shamov
    И истче, суто для дыбильных кацапоблогеров. С 14-го года ВСУ начало АТО по изгнанию кацапзахватчиков с наших земель. Шо этому предшествовало: захват зелеными чмобиками крымского парламента и Крыма... Недели две после захвата кацапы не могли вдуплить , как это дело (Крым) легализовать под себя, состряпали местечковый референдум, по отчуждению территории от Украины. Такой референдум не предусмотрен ни законодательством, ни Конституцией Украины... Но не это комично в действиях кремляди. После лже "референдума", где-то через неделю-две, муйло спохватилося, выпустив шептуна, бо таким макаром вся казлабадия горит желанием зареферендить земли у мацквабада... И хутин пуй в срочном порядке издает закон - приравнять на цапорылии ,такого рода референдумы, к экстремизму, с большими сроками на лаптегулагии для референдумных кацапов.
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