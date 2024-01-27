Россияне проводят этнические чистки на оккупированных территориях Донетчины и Луганщины, - Центр нацсопротивления

Россияне проводят системные фильтрационные мероприятия на оккупированных территориях с целью вытеснения патриотически настроенного населения.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления, передает Цензор.НЕТ.

"Представители ВС РФ и оккупационных администраций проводят проверки квартир людей, которым запретили въезд на временно оккупированные территории Донецкой и Луганской областей. После проведенных предварительно фильтрационных мероприятий оккупанты делают обход по квартирам с целью передачи их российским военным. Если квартира пуста – она опечатывается и будет передана либо военным высшего звена, либо россиянам, приехавшим работать в оккупационных администраций. Если в квартирах проживают родственники "запрещенных" - их просто переписывают для контроля.

Фактически, таким образом, россияне продолжают искоренять патриотически настроенное население на ВОТ", - говорится в сообщении.

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