Глава МИД Литвы Ландсбергис о создании фонда ЕС для поддержки Украины оружием: "Некоторые страны уже понимают, что это должно произойти"

Министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис относится "более оптимистично" к будущему Европейского фонда мира, создаваемого для компенсации поставок военной помощи Украине странами-членами ЕС.

Об этом Ландсбергис сказал 27 января на совместной пресс-конференции с главой украинского МИД Дмитрием Кулебой в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

Говоря о шагах, которые Литва может предпринять для дальнейшей поддержки Украины в противостоянии полномасштабной российской агрессии, Ландсбергис вспомнил Европейский фонд мира.

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"И, к сожалению, (это. – Ред.) действительно единственный европейский инструмент, который использовался для помощи Украине в этой войне", – добавил он.

"Мы не смогли достичь определенных договоренностей или координации в этом аспекте, но сейчас я более оптимистично смотрю на будущие шаги (относительно ЕФМ. – Ред.). Некоторые страны-члены уже смотрят на это, уже понимают, что это должно произойти", – подчеркнул глава МИД Литвы.

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