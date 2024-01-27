Для Украины реально вернуть контроль над небом, - Кулеба

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба считает, что цель Украины - вернуть контроль над воздушным пространством, в том числе, благодаря истребителям F-16, достижима.

Об этом глава украинской дипломатии заявил на совместной с министром иностранных дел Литвы Габриелюсом Ландсбергисом пресс-конференции в Киеве, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

"Все реалистично, и этому научила нас война. Если мы получим F-16, если у нас будут собственные боевые и разведывательные дроны - именно в этом важность нашего сотрудничества с Литвой, если у нас будут средства РЭБ и ракеты, мы будем контролировать наше небо. Это все достижимо", - сказал Кулеба.

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Он добавил, что все эти решения реализуются, и "ничего беспрецедентного здесь нет, нам просто необходимо получить все эти элементы в достаточном количестве и в должное время".

"Именно над этим мы работаем, и именно поэтому Европейский фонд мира очень важен, он создаст дополнительные возможности и средства для обеспечения этих элементов для Украины", - акцентировал глава МИД.