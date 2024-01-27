Умеров предложил провести общий форум оборонных индустрий Украины и стран Балтии
Об этом сообщает Минобороны, передает Цензор.НЕТ.
В ходе встречи министр обороны Украины выразил благодарность правительству и народу Литвы за непреклонную поддержку Украины, в частности, за лидерство в противоминной коалиции.
Умеров проинформировал министра о текущей ситуации на фронте, а также предложил провести общий форум оборонных индустрий Украины и стран Балтии.
"К участию в форуме будут приглашены представители правительств, военной индустрии, а также инвесторы, которых должны убедить, что это удачные инвестиции, которые будут иметь высокий уровень капитализации", - сказал министр.
В свою очередь, Ландсбергис сообщил, что Литва заинтересована в изучении военного опыта Украины в отпоре российской агрессии, а также в углублении кооперации в сфере передовых военных технологий.
"Мы очень ценим то, что, находясь в состоянии войны, вы находите возможности делиться с нами опытом и предлагать вашу помощь Литве. Мы продолжим тренировать ваших солдат, но мы, в свою очередь, нуждаемся в обучении наших генералов", - отметил Ландсбергис.