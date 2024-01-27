Умеров предложил провести общий форум оборонных индустрий Украины и стран Балтии

Министр обороны Украины Рустем Умеров на встрече с министром иностранных дел Литвы Габриелюсом Ландсбергисом во время его визита в Киев предложил провести общий форум оборонных индустрий Украины и стран Балтии.

Об этом сообщает Минобороны, передает Цензор.НЕТ.

В ходе встречи министр обороны Украины выразил благодарность правительству и народу Литвы за непреклонную поддержку Украины, в частности, за лидерство в противоминной коалиции.

Умеров проинформировал министра о текущей ситуации на фронте, а также предложил провести общий форум оборонных индустрий Украины и стран Балтии.

"К участию в форуме будут приглашены представители правительств, военной индустрии, а также инвесторы, которых должны убедить, что это удачные инвестиции, которые будут иметь высокий уровень капитализации", - сказал министр.

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В свою очередь, Ландсбергис сообщил, что Литва заинтересована в изучении военного опыта Украины в отпоре российской агрессии, а также в углублении кооперации в сфере передовых военных технологий.

"Мы очень ценим то, что, находясь в состоянии войны, вы находите возможности делиться с нами опытом и предлагать вашу помощь Литве. Мы продолжим тренировать ваших солдат, но мы, в свою очередь, нуждаемся в обучении наших генералов", - отметил Ландсбергис.

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