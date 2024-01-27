Авиаудар РФ по с. Малый Бурлук 17 января: в больнице умерла 13-летняя девочка

13-летняя девочка, получившая ранения в результате российского обстрела с. Малый Бурлук в Харьковской области 17 января, сегодня умерла в больнице.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.

"К сожалению, сегодня в больнице умерла 13-летняя девочка, получившая ранения в результате российских обстрелов с. Малый Бурлук 17 января. Враг нанес удар по населенному пункту авиабомбой.

Девочка долгое время находилась в коме, получила сложные осколочные ранения", - говорится в сообщении.

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