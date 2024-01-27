Нельзя позволить России получить преимущество, которое соблазнит ее на новые "операции", - глава МИД Литвы Ландсбергис
Об этом он заявил после переговоров с украинским коллегой Дмитрием Кулебой, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Liga.net.
"С моим хорошим другом Дмитрием Кулебой обсуждаем необходимость для Украины и ее союзников наращивать производство быстрее, чем враг наращивает свое. Мы не можем позволить России получить какое-либо преимущество, которое соблазнило бы ее начать новые "операции", - написал он.
Во время брифинга он также заявил, что если Украина успешно нанесет удар по российскому империализму и защитит свою территорию, тогда Литва, как и Украина, будет иметь "период мира и безопасности".
"Если Украина не будет успешной, то вся Европа, все западное сообщество будут иметь определенные проблемы", – убежден глава МИД Литвы.
Он добавил, что Украина борется против более многочисленного противника, обладающего определенными производственными мощностями, но все же Силы обороны не дают оккупантам продвигаться.