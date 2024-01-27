У Хорошковского забрали 65 га леса на берегу Днепра стоимостью более 1,5 млрд грн

Черкасская областная прокуратура в судебном порядке вытребовала 65 га лесного массива из незаконного владения бывшим высокопоставленным чиновником, который до Революции Достоинства работал главой СБУ и первым вице-премьер-министром Украины.

Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора Украины, передает Цензор.НЕТ.

"Речь идет о 40 земельных участках лесохозяйственного назначения в административных пределах Бобрицкого сельского совета Каневского района. Их стоимость составляет более 1,5 млрд грн.

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Прокуроры установили факт присвоения земель лесного фонда. Они выделялись ряду лиц, а в 2005 году попали в собственность топ-чиновника. Следовательно, перешли из государственной в частную собственность.

Прокуратура отреагировала на нарушение интересов государства и предъявила в суд иск о возвращении их государству.

Спор дважды рассматривал Верховный Суд. Ответчики за это время не оставляли попыток сохранить незаконно приобретенное право на земли, которые должны принадлежать государству. Они изменяли кадастровые номера и конфигурацию участков. Обжаловали судебные решения и затягивали судебное разбирательство.

В конце 2022 года по результатам рассмотрения нового дела Каневский городской районный суд Черкасской области удовлетворил иск прокуратуры. Однако это решение ответчики снова обжаловали.

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Во время пересмотра дела апелляционный суд оставил апелляционную жалобу без удовлетворения, а решение первой инстанции – без изменений. Теперь оно вступило в законную силу.

Следующим шагом прокуратуры станет исполнение судебного решения - приобретение земель в государственную собственность в лице Черкасской областной государственной администрации", - говорится в сообщении.

В Офисе генерального прокурора не называли личность экс-чиновника. Но обнародованные фото и прежние должности свидетельствуют, что речь идет именно о Хорошковском.