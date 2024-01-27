У Хорошковского забрали 65 га леса на берегу Днепра стоимостью более 1,5 млрд грн
Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора Украины, передает Цензор.НЕТ.
"Речь идет о 40 земельных участках лесохозяйственного назначения в административных пределах Бобрицкого сельского совета Каневского района. Их стоимость составляет более 1,5 млрд грн.
Прокуроры установили факт присвоения земель лесного фонда. Они выделялись ряду лиц, а в 2005 году попали в собственность топ-чиновника. Следовательно, перешли из государственной в частную собственность.
Прокуратура отреагировала на нарушение интересов государства и предъявила в суд иск о возвращении их государству.
Спор дважды рассматривал Верховный Суд. Ответчики за это время не оставляли попыток сохранить незаконно приобретенное право на земли, которые должны принадлежать государству. Они изменяли кадастровые номера и конфигурацию участков. Обжаловали судебные решения и затягивали судебное разбирательство.
В конце 2022 года по результатам рассмотрения нового дела Каневский городской районный суд Черкасской области удовлетворил иск прокуратуры. Однако это решение ответчики снова обжаловали.
Во время пересмотра дела апелляционный суд оставил апелляционную жалобу без удовлетворения, а решение первой инстанции – без изменений. Теперь оно вступило в законную силу.
Следующим шагом прокуратуры станет исполнение судебного решения - приобретение земель в государственную собственность в лице Черкасской областной государственной администрации", - говорится в сообщении.
В Офисе генерального прокурора не называли личность экс-чиновника. Но обнародованные фото и прежние должности свидетельствуют, что речь идет именно о Хорошковском.