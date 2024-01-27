Саперы обезвредили более 2100 взрывоопасных предметов за минувшую неделю, - Минобороны
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За неделю саперы подразделений Министерства обороны изъяли и обезвредили 2187 взрывоопасных предметов в освобожденных регионах Украины.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ведомства.
"С 19 по 26 января 2024 года обследовано и очищено: 4 632,89 га местности, 1 430,47 га сельхозугодий, 33,05 км автодорог. Работы проводятся с привлечением спецтехники для механизированного разминирования", - сказано в сообщении.
Всего с начала полномасштабного вторжения саперы подразделений Минобороны обнаружили и уничтожили 286 885 взрывоопасных предметов.