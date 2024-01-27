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МИД Венгрии объяснил, почему не осудил поставки КНДР оружия в РФ: "Нам не было предоставлено никаких доказательств"

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МИД Венгрии объяснил, почему не осудил поставки КНДР оружия в РФ: "Нам не было предоставлено никаких доказательств"
Государственный секретарь Министерства иностранных дел Венгрии Петер Штарай заявил, что Будапешт не получал доказательств поставок Северной Кореей оружия России.

Во время парламентских дебатов два депутата от оппозиционных сил, Мартон Томпош и Петер Унгар, спросили у представителя МИД, почему правительство не присоединилось к совместному заявлению с осуждением поставок северокорейских баллистических ракет России, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

При этом Унгар подчеркнул, что позиция Будапешта странна, поскольку он официально "категорически против каких-либо поставок оружия в российско-украинской войне".

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"Поскольку нам не было предоставлено никаких доказательств, у нас не было возможности проверить действительность содержащихся в заявлении утверждений", - ответил на это Штарай.

Ранее такую же позицию озвучил глава МИД Словакии Юрай Бланар, объясняя отказ своей страны поддержать заявление осуждением действий Северной Кореи.

Топ комментарии

  • Andrew Moon
    ЕС мав б припинити роздачу субсидій цим незрячим. І фіці.
    Поки не нададуть доказів що вони їм треба.
  • уаыау
    - Одне слово, мадяри - голота, - закінчив старий сапер Водічка, на що Швейк зауважив:

    - Інший мадяр і не винен, що він мадяр.

    - Як це не винен? - схвилювався Водічка. - Кожен винен, дурне говориш...
  • vsbu vsbu
    Какіє ваши доказатєльства?
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