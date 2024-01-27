Ангола стремится выгнать российскую Алросу из совместного алмазодобывающего бизнеса
Об этом сообщает ангольское издание Expansão, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛігаБізнесІнформ.
Причина этого заключается в санкциях, введенных против России за вторжение в Украину, вредящих торговле бриллиантами.
По данным издания, на прошлой неделе представители ангольских властей встречались с российскими коллегами в Дубае (ОАЭ), чтобы решить вопрос выхода российского акционера Алроса из Sociedade Mineira de Catoca.
СМИ отмечает, что добыча бриллиантов на шахте сократилась, а многие поставщики и банки отказываются работать с Catoca из-за связей с россиянами.
Российской компании принадлежит 41% акций. Ангольская сторона требует, чтобы россияне ушли из бизнеса без условий, россияне хотят компенсаций за инвестиции.
Один из возможных путей решения проблемы – это то, что Алроса уйдет, но с гарантией, что она сможет вернуться в будущем, когда санкции будут сняты. Учитывая недавнее сближение Анголы с США, россияне с подозрением относятся к такому результату, пишет издание.
Еще один вариант состоит в том, что россияне продадут свою долю акций ангольской компании. Однако пока неясно, будут ли они готовы это сделать.
Выход россиян из совместного предприятия по добыче бриллиантов необходим для снятия санкций с шахты, но это может быть сложной задачей.
Алроса – крупнейшая алмазодобывающая компания, мировой лидер по объему добычи и запасам алмазов. Основными направлениями деятельности являются геологоразведка, добыча и продажа алмазов, производство бриллиантов. Добывающие активы Алросы расположены в Республике Саха (Якутия) и Архангельской области России. В группе Алросы работает более 30 000 человек. На долю компании приходится 90% алмазодобывающих мощностей России, что составляет 28% от всего мирового рынка.
Сегодня компания находится под санкциями во всех странах Большой семерки, кроме Японии. США, Канада и Великобритания наложили санкции на Алросу еще в феврале-марте 2022 года. Европейский Союз также наложил санкции на Алросу.