Ангола стремится выгнать российскую Алросу из совместного алмазодобывающего бизнеса

Ангола принуждает российскую транснациональную компанию "Alrosa" выйти из совместного бизнеса "Sociedade de Catoca", которому принадлежит четвертая крупнейшая алмазная шахта мира.

Об этом сообщает ангольское издание Expansão, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛігаБізнесІнформ.

Причина этого заключается в санкциях, введенных против России за вторжение в Украину, вредящих торговле бриллиантами.

По данным издания, на прошлой неделе представители ангольских властей встречались с российскими коллегами в Дубае (ОАЭ), чтобы решить вопрос выхода российского акционера Алроса из Sociedade Mineira de Catoca.

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СМИ отмечает, что добыча бриллиантов на шахте сократилась, а многие поставщики и банки отказываются работать с Catoca из-за связей с россиянами.

Российской компании принадлежит 41% акций. Ангольская сторона требует, чтобы россияне ушли из бизнеса без условий, россияне хотят компенсаций за инвестиции.

Один из возможных путей решения проблемы – это то, что Алроса уйдет, но с гарантией, что она сможет вернуться в будущем, когда санкции будут сняты. Учитывая недавнее сближение Анголы с США, россияне с подозрением относятся к такому результату, пишет издание.

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Еще один вариант состоит в том, что россияне продадут свою долю акций ангольской компании. Однако пока неясно, будут ли они готовы это сделать.

Выход россиян из совместного предприятия по добыче бриллиантов необходим для снятия санкций с шахты, но это может быть сложной задачей.

Алроса – крупнейшая алмазодобывающая компания, мировой лидер по объему добычи и запасам алмазов. Основными направлениями деятельности являются геологоразведка, добыча и продажа алмазов, производство бриллиантов. Добывающие активы Алросы расположены в Республике Саха (Якутия) и Архангельской области России. В группе Алросы работает более 30 000 человек. На долю компании приходится 90% алмазодобывающих мощностей России, что составляет 28% от всего мирового рынка.

Сегодня компания находится под санкциями во всех странах Большой семерки, кроме Японии. США, Канада и Великобритания наложили санкции на Алросу еще в феврале-марте 2022 года. Европейский Союз также наложил санкции на Алросу.