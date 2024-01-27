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Ни одна из сторон не может точно ответить, что произошло, - Буданов о падении Ил-76 в России

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Ни одна из сторон не может точно ответить, что произошло, - Буданов о падении Ил-76 в России
Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов отметил, что ни украинская, ни российская сторона не могут до конца ответить, что произошло в ситуации с падением самолета Ил-76.

"К сожалению, надо констатировать: что там произошло, до конца не может ответить ни одна сторона. Позиция Россия – разумеется, во всем винить Украину, при том, что есть ряд непонятных для такой позиции фактов. Это, прежде всего, то, что они не показали поля усыпанные трупами, останками, как должны были это показать, чтобы максимально обвинить Украину, но даже этого нет. То есть ситуация таки непонятна до конца", - сказал Буданов в эфире национального телемарафона, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина. 

Падение Ил-76

24 января в Белгородской области РФ разбился самолет Ил-76, используемый для перевозки техники и десанта.

Российские СМИ сообщили, что на борту самолета находились главным образом украинские военнопленные, все погибли.

ГУР Минобороны подтвердило информацию, что 24 января должен был состояться обмен пленными между Россией и Украиной. Позже представитель ГУР Андрей Юсов уточнил, что этот обмен должен быть самым большим за все время с момента полномасштабного российского вторжения.

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина будет настаивать на международном расследовании ситуации с самолетом и обменом пленных.

СБУ открыла производство по факту падения Ил-76 в Белгородской области.

Ни ООН, ни США не могут установить, были ли на борту самолета украинские военнопленные.

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Топ комментарии

  • Luk Viktor
    він головний в розподілі мівіни на кухні!
  • mrSmith
    Ти крім як ляпати язиком перед камерою, ні на що не здатен.
    Спочатку, підгавкуєте кацапам, яки заявили що на борту літака були наші полонені, потім ще виправдовуєтесь перед кацапами.
    Збіговисько нікчем.
  • Olena Teslenko
    Ви ж Головний Розвідник, пан Буданов!! Так доведить це!
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