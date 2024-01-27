В Нью-Йорке на Донетчине из-под завалов извлекли тела 5 человек

Из-под завалов дома в Нью-Йорке, на который 15 января оккупанты сбросили две управляемые авиабомбы, извлекли тела 5 человек.

Об этом сообщил начальник Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин, передает Цензор.НЕТ.

"Завершен разбор завалов в Нью-Йорке - из-под обломков дома извлечены тела 5 человек.

Напомню, 15 января россияне сбросили две управляемые авиабомбы на трехэтажку в Нью-Йорке — тогда три человека получили ранения, а пятеро остались под завалами.

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Поисковая операция длилась почти две недели - спасатели обнаружили останки тел всех пятерых погибших.

Вечная память жертвам российской агрессии", - сообщил он.