В Нью-Йорке на Донетчине из-под завалов извлекли тела 5 человек
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Из-под завалов дома в Нью-Йорке, на который 15 января оккупанты сбросили две управляемые авиабомбы, извлекли тела 5 человек.
Об этом сообщил начальник Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин, передает Цензор.НЕТ.
"Завершен разбор завалов в Нью-Йорке - из-под обломков дома извлечены тела 5 человек.
Напомню, 15 января россияне сбросили две управляемые авиабомбы на трехэтажку в Нью-Йорке — тогда три человека получили ранения, а пятеро остались под завалами.
Поисковая операция длилась почти две недели - спасатели обнаружили останки тел всех пятерых погибших.
Вечная память жертвам российской агрессии", - сообщил он.