В Киеве и большинстве областей воздушная тревога: угроза применения баллистического вооружения. КАРТА
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Воздушные силы Вооруженных сил Украины предупредили об угрозе применения баллистического вооружения для ряда областей.
Об этом сообщили в Воздушных силах, передает Цензор.НЕТ.
"Внимание! Угроза применения баллистического вооружения в областях, где объявлена воздушная тревога! Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги!" – говорится в сообщении.
"Ракеты с востока! Полтава, Кременчуг!" - добавили в Воздушных силах позже.
На большей части территории Украины, в том числе - в Киеве, объявлена воздушная тревога.
Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о взрывах в городе.
Как сообщает Суспільне, взрывы прогремели также в Кременчугском и Полтавском районах, а также в Полтаве.