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В Киеве и большинстве областей воздушная тревога: угроза применения баллистического вооружения. КАРТА

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В Киеве и большинстве областей воздушная тревога: угроза применения баллистического вооружения. КАРТА
Воздушные силы Вооруженных сил Украины предупредили об угрозе применения баллистического вооружения для ряда областей.

Об этом сообщили в Воздушных силах, передает Цензор.НЕТ.

"Внимание! Угроза применения баллистического вооружения в областях, где объявлена воздушная тревога! Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги!" – говорится в сообщении.

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"Ракеты с востока! Полтава, Кременчуг!" - добавили в Воздушных силах позже.

Повітряні сили ЗСУ

На большей части территории Украины, в том числе - в Киеве, объявлена воздушная тревога.

Повітряна тривога

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о взрывах в городе.

Как сообщает Суспільне, взрывы прогремели также в Кременчугском и Полтавском районах, а также в Полтаве.

Ігор Терехов

Суспільне

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  • Luk Viktor
    якось дивно Чернігівську обл. виключили - є гарантія?
  • white wolf
    Ракети до Петріотів ще не закінчились? Скоро по Буратінці почне прилітати.
  • Олекс Сам
    Якщо в Говтві , то може і 2. По Кременчуку 4
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