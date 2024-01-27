США будут продвигать "формулу мира" Зеленского, - Кирби
Об этом пишет Голос Америки, передает Цензор.НЕТ.
Кирби отметил, что Государственный департамент опубликовал протокол дискуссии, которую провел с президентом Владимиром Зеленским госсекретарь Энтони Блинкен в присутствии Джейка Салливана.
"В Давосе Зеленский рассказал о своей формуле мира. Таким образом, возникла еще одна идея - попытаться "раскрутить формулу мира" Зеленского на международном уровне", - подчеркнул он.
Также он добавил, что на встрече говорили о важности продолжения глобальной поддержки Украины. Он отметил, что пакт помощи Украине был утвержден еще 27 декабря.
"Для нас так важно получить дополнительное финансирование…для новой помощи Украине, чтобы мы могли продолжать ее, поскольку понятно, что Россия продолжает наносить удары по гражданской инфраструктуре и вести войну внутри Украины", – заявил Кирби.
Отвечая на вопрос о возможности мирных переговоров между Киевом и Москвой, представитель Белого дома ответил, что США "отданы политике поддержки инициатив, исходящих от руководства Украины".