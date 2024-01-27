Россияне ударили ракетами по Полтавщине - есть попадание в промышленный объект в Кременчугском районе, - ОВА

В результате ракетного удара в Кременчугском районе Полтавской области есть попадание в промышленный объект, возник пожар.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в телеграме написал руководитель Полтавской ОВА Филипп Пронин.

Он отметил: "Враг атаковал Полтавщину ракетами. В области работала ПВО. Есть попадание в промышленный объект на территории Кременчугского района, что повлекло за собой пожар.

Информация о пострадавших уточняется. На месте работают все соответствующие службы".

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