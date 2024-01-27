Новости • Агрессия России против Украины, Война

Россияне ударили ракетами по Полтавщине - есть попадание в промышленный объект в Кременчугском районе, - ОВА

5 90911
Россияне ударили ракетами по Полтавщине - есть попадание в промышленный объект в Кременчугском районе, - ОВА
В результате ракетного удара в Кременчугском районе Полтавской области есть попадание в промышленный объект, возник пожар.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в телеграме написал руководитель Полтавской ОВА Филипп Пронин.

Он отметил: "Враг атаковал Полтавщину ракетами. В области работала ПВО. Есть попадание в промышленный объект на территории Кременчугского района, что повлекло за собой пожар.

Информация о пострадавших уточняется. На месте работают все соответствующие службы".

Также читайте: На Полтавщине обезвредили российскую ракету, которая упала во двор и не разорвалась

Читайте Цензор.НЕТ в Telegram 

Топ комментарии

  • Андрей Емельянов 4c155c98
    Підори кацапськи
  • Kan Kan 21c2f560
    Це напевне попали в базу штурмовиків 95 кварталу
  • Andrew Moon
    У кацапі#орів підгоріло після Туапсе.
    Поквитались тіпа, з кременчуцьким, який давно не працює.
    А це доводить що удари по НПЗ Косорилії виродкам дуже не подобаються...
Смотреть все комментарии

Материалы по теме

ТОП-новости

все новости