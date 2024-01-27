Россияне ударили ракетами по Полтавщине - есть попадание в промышленный объект в Кременчугском районе, - ОВА
5 90911
В результате ракетного удара в Кременчугском районе Полтавской области есть попадание в промышленный объект, возник пожар.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в телеграме написал руководитель Полтавской ОВА Филипп Пронин.
Он отметил: "Враг атаковал Полтавщину ракетами. В области работала ПВО. Есть попадание в промышленный объект на территории Кременчугского района, что повлекло за собой пожар.
Информация о пострадавших уточняется. На месте работают все соответствующие службы".