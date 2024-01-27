Обмен пленными в ближайшее время все же состоится, - Буданов

В ближайшее время обмен военнопленными между Украиной и Россией все-таки состоится. На данный момент украинская сторона делает все для этого.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов, сообщает РБК-Украина со ссылкой на телемарафон.

"Жизнь наших людей – военнослужащих или гражданских – не должна быть в опасности. И в тех ужасных условиях, в которых их там держат. Все что можно сделать – мы сделаем. Я уверен, что в ближайшее время обмен все же произойдет", - заявил он.

Глава ГУР добавил, что Украина со временем узнает, что произошло с эпизодом по поводу авиакатастрофы Ил-76 и якобы военнопленных на борту.

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