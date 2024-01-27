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Обмен пленными в ближайшее время все же состоится, - Буданов

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Обмен пленными в ближайшее время все же состоится, - Буданов
В ближайшее время обмен военнопленными между Украиной и Россией все-таки состоится. На данный момент украинская сторона делает все для этого.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов, сообщает РБК-Украина со ссылкой на телемарафон.

"Жизнь наших людей – военнослужащих или гражданских – не должна быть в опасности. И в тех ужасных условиях, в которых их там держат. Все что можно сделать – мы сделаем. Я уверен, что в ближайшее время обмен все же произойдет", - заявил он.

Глава ГУР добавил, что Украина со временем узнает, что произошло с эпизодом по поводу авиакатастрофы Ил-76 и якобы военнопленных на борту.

Также читайте: В день падения Ил-76 должен был состояться один из самых больших обменов за время полномасштабной войны, - ГУР

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Топ комментарии

  • Алексей 136ab89b
    Шо за мода казати "гоп" до стрибка?зробіть потім звиздіть
  • Mykola Trofimenko 644016fc
    Це він із Криму зараз каже?
  • oylee
    З книги С.Шустера про перші тижні життя Зеленського в бункері:
    • пили вино, коли алкоголь було заборонено,
    • дивилися фільми (але не радянські),
    • грали у теніс ніхто не міг обіграти Зеленського..

    Роман Власов:
    Шато лафіт 1976 року урожаю за 11 тисяч євро заїдали мівіною..

    Brovary TrO:
    Орки розстрілювали мирняк на Житомирській, а воно в теніс і вінішко по 10к за пляшку(

    Victor:
    Оце саме страшне: " грали у теніс і ніхто не міг обіграти Зеленського...
    Ніхто не міг обіграти гітлера, сталіна, лукашенка, кадирова, зеленського, етс.
    Це дуже й дуже небезпечно страшно. B поганому сенсі!

    Muster:
    А ми в цей час тікали з Бучанського району, не знали де жити, на скільки вистачить коштів, що з нашою хатою, з нашими родичами і друзями, що робити далі, куди, що і як.
    • Алкоголю не хотілося до 31.03 точно.
    • Грати в теніс?!??!
    Ми були в різних реальностях?
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