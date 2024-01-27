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Правозащитники сообщили об издевательствах над украинским политзаключенным Марченко в России

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Правозащитники сообщили об издевательствах над украинским политзаключенным Марченко в России
Украинский политзаключенный Александр Марченко, отбывающий срок в исправительной колонии строгого режима №8 в Улан-Уде (Бурятия), подвергается постоянным издевательствам.

Об этом сообщила правозащитная организация "Первый отдел" со ссылкой на письма заключенного, передает Цензор.НЕТ.

В частности, в российском СИЗО ему не выдавали лекарства и не давали связаться с родственниками, не давали врача. В колонии в Бурятии Марченко постоянно подвергается наказаниям, для которых администрация специально провоцирует поводы. Так, за последние два года заключения Марченко провел 85 суток в ШИЗО, девять месяцев в бараке усиленного режима — помещении камерного типа (ПКТ) и шесть месяцев в единственном помещении камерного типа — в самых суровых условиях заключения. 10 января его снова отправили в ПКТ.

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Издевательства над Марченко усилились после начала полномасштабного вторжения России в Украину. Силовики заставляли его кричать "Слава России!", называть оккупированный Крым российским в ответ на вопрос "Чей Крым?".

Дело Александра Марченко

Александра Марченко задержали 17 декабря 2018 года на оккупированной территории Донецкой области сотрудники так называемого "МГБ ДНР". В Донецке мужчина планировал подать документы на возвращение угнанного автомобиля, который в начале боевых действий оставил в городе на СТО. Два месяца его содержали в секретной тюрьме "Изоляция" на территории военной базы. По словам политзаключенного, к нему применяли пытки, из-за чего он был вынужден подписать "признание".

Два месяца спустя Александра Марченко незаконно перевезли на территорию Российской Федерации и отдали сотрудникам ФСБ. Во время пребывания в СИЗО города Краснодара Александру инкриминировали разные дела для продления срока содержания: неповиновение представителям правоохранительных органов, незаконная трудовая деятельность на территории России, намерение перевести через российскую границу платы зенитно-ракетного комплекса.

В конце декабря 2019 года Марченко было предъявлено дополнительное обвинение по ст.276 УК РФ ("Шпионаж"), а уже 26 ноября 2020 года Краснодарский краевой суд приговорил Александра к 10 годам лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.

3 декабря 2019 Правозащитный центр "Мемориал" признал Александра Марченко политзаключенным.

Топ комментарии

  • Andrew Moon
    Чувак, який в 2018 поїхав в окупований Донецьк писати заяву щоб орки вернули спижжене авто? - політв'язень?
  • Super Gut
    В Україні дуже великий обмінний фонд: татаров, дєрьмак, шлюхрич, бойко, львочкін, суркіси, дубінський, бужанський, шаурма... За таких персонажів сотню політв'язнів можна забрати з полону.
  • kergudu barbambiya
    А я пам'ятаю політв'язня Валерія Марченка (1947-1984). Помер у кацапській тюрмі. В мордорі нічого не міняється.
    На гранітному пам'ятнику над могилою Валерія Марченка викарбувані слова, які сказав про нього Рональд Рейган, - «Його життя назавжди лишиться прикладом для всіх тих, кого глибоко хвилюють права українського народу».



    Правозахисник 37-річний Валерій Марченко помер у тюремній лікарні в Ленінграді - тепер Санкт-Петербург, 7 жовтня 1984 року. У чоловіка відмовили нирки.

    Хвороба розпочалась під час першого ув'язнення. 1973 року його звинуватили в антирадянській агітації і пропаганді та призначили шість років таборів і два роки заслання. До того працював у газеті "Літературна Україна" та писав критичні статті, викладав українську мову та літературу, займався перекладами, популяризував працю Івана Дзюби "Інтернаціоналізм чи русифікація?".

    Після відбуття покарання у Пермі повернувся до Києва, уже мав інвалідність. Це не завадило йому активно долучитися до правозахисної діяльності. Став членом Української Гельсінської Групи. Марченко виступав проти радянської тоталітарної системи, насадження російської мови в українських школах.

    За це у жовтні 1983 його арештували вдруге. Визнали особливо небезпечним рецидивістом та дали 10 років таборів і п'ять років заслання, при цьому із родини стягнули 159 руб. на "користь держави".

    Покарання знову мав відбувати у Пермі. Витримав лише рік, потім його здоров'я критично погіршилось. До лікарні перевели лише через тиск міжнародної спільноти, але було уже пізно.
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