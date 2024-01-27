Правозащитники сообщили об издевательствах над украинским политзаключенным Марченко в России

Украинский политзаключенный Александр Марченко, отбывающий срок в исправительной колонии строгого режима №8 в Улан-Уде (Бурятия), подвергается постоянным издевательствам.

Об этом сообщила правозащитная организация "Первый отдел" со ссылкой на письма заключенного, передает Цензор.НЕТ.

В частности, в российском СИЗО ему не выдавали лекарства и не давали связаться с родственниками, не давали врача. В колонии в Бурятии Марченко постоянно подвергается наказаниям, для которых администрация специально провоцирует поводы. Так, за последние два года заключения Марченко провел 85 суток в ШИЗО, девять месяцев в бараке усиленного режима — помещении камерного типа (ПКТ) и шесть месяцев в единственном помещении камерного типа — в самых суровых условиях заключения. 10 января его снова отправили в ПКТ.

Также читайте: Более 140 граждан Украины арестованы Россией по политически мотивированным обвинениям, - МИД

Издевательства над Марченко усилились после начала полномасштабного вторжения России в Украину. Силовики заставляли его кричать "Слава России!", называть оккупированный Крым российским в ответ на вопрос "Чей Крым?".

Дело Александра Марченко

Александра Марченко задержали 17 декабря 2018 года на оккупированной территории Донецкой области сотрудники так называемого "МГБ ДНР". В Донецке мужчина планировал подать документы на возвращение угнанного автомобиля, который в начале боевых действий оставил в городе на СТО. Два месяца его содержали в секретной тюрьме "Изоляция" на территории военной базы. По словам политзаключенного, к нему применяли пытки, из-за чего он был вынужден подписать "признание".

Два месяца спустя Александра Марченко незаконно перевезли на территорию Российской Федерации и отдали сотрудникам ФСБ. Во время пребывания в СИЗО города Краснодара Александру инкриминировали разные дела для продления срока содержания: неповиновение представителям правоохранительных органов, незаконная трудовая деятельность на территории России, намерение перевести через российскую границу платы зенитно-ракетного комплекса.

В конце декабря 2019 года Марченко было предъявлено дополнительное обвинение по ст.276 УК РФ ("Шпионаж"), а уже 26 ноября 2020 года Краснодарский краевой суд приговорил Александра к 10 годам лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.

3 декабря 2019 Правозащитный центр "Мемориал" признал Александра Марченко политзаключенным.