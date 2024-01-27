СБУ пришла с обысками к чиновникам Минобороны и менеджерам "Львовского арсенала". ФОТОрепортаж
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Служба безопасности Украины пришла с обысками к чиновникам Минобороны и менеджерам "Львовского арсенала".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Их подозревают в хищении почти 1,5 млрд грн на закупках снарядов для ВСУ.
Расследование преступления происходило при содействии действующего министра обороны Рустема Умерова.
Интересно, что среди фигурантов - скандально известный Александр Лиев, который был руководителем Департамента военно-технической политики, развития вооружения и военной техники Минобороны. Также обыски прошли и у нынешнего руководителя этого департамента - Тоомаса Накхура и у руководителя "Львовского арсенала" Юрия Збитнева.
Как отмечают источники, по этому делу СБУ работает вместе с Нацполом и ОГП. Ждем деталей.