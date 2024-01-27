В течение 27 января россияне нанесли 1 ракетный удар и совершили 35 обстрелов с РСЗО, - Генштаб

Генеральный штаб ВСУ обнародовал официальную информацию об ударах россиян по территории Украины в течение 27 января 2024 года.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается в официальном фейсбуке Генштаба ВСУ.

В сообщении отмечается: "Также в течение суток враг нанес 1 ракетный удар, совершил 35 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

В результате российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили многоэтажные и частные дома, другая гражданская инфраструктура".

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