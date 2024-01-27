В течение суток россияне совершили 15 обстрелов Сумщины - зафиксирован 91 взрыв, - ОВА

В течение дня россияне совершили 15 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксирован 91 взрыв. От обстрелов пострадали Хотинская, Юнаковская, Белопольская, Краснопольская, Великописаревская, Эсманская, Середино-Будская, Дружбовская, Зноб-Новгородская, Свесская громады.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Сумская ОВА в фейсбуке.

В сообщении отмечается:

"Свесская громада: враг бил из минометов (1 взрыв).

Хотинская громада: совершены минометные обстрелы (40 взрывов). Кроме того, вражеская разведывательно-диверсионная группа расстреляла двух жителей громады (брата и сестру). Их дом находится в селе Андреевка, расположенном в 5-километровой пограничной зоне.

Середино-Будская громада: зафиксирован минометный обстрел (6 взрывов) и обстрел из артиллерии (3 взрыва).

Великописаревская громада: 5 мин сбросили россияне на территорию громады. Также произошел сброс ВОГ с БПЛА (1 взрыв).

Юнаковская громада: произведены артиллерийские обстрелы (8 взрывов) и обстрел с помощью дрона типа "FPV" (1 взрыв).

Зноб-Новгородская громада: был минометный обстрел (3 взрыва).

Эсманская громада: 1 мину сбросил враг на территорию громады.

Белопольская громада: зафиксирован артиллерийский обстрел (4 взрыва) и минометный обстрел (12 взрывов).

Дружбовская громада: россияне били из минометов (4 взрыва).

Краснопольская громада: был минометный обстрел (2 взрыва)".

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