В течение суток россияне совершили 15 обстрелов Сумщины - зафиксирован 91 взрыв, - ОВА
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Сумская ОВА в фейсбуке.
В сообщении отмечается:
"Свесская громада: враг бил из минометов (1 взрыв).
Хотинская громада: совершены минометные обстрелы (40 взрывов). Кроме того, вражеская разведывательно-диверсионная группа расстреляла двух жителей громады (брата и сестру). Их дом находится в селе Андреевка, расположенном в 5-километровой пограничной зоне.
Середино-Будская громада: зафиксирован минометный обстрел (6 взрывов) и обстрел из артиллерии (3 взрыва).
Великописаревская громада: 5 мин сбросили россияне на территорию громады. Также произошел сброс ВОГ с БПЛА (1 взрыв).
Юнаковская громада: произведены артиллерийские обстрелы (8 взрывов) и обстрел с помощью дрона типа "FPV" (1 взрыв).
Зноб-Новгородская громада: был минометный обстрел (3 взрыва).
Эсманская громада: 1 мину сбросил враг на территорию громады.
Белопольская громада: зафиксирован артиллерийский обстрел (4 взрыва) и минометный обстрел (12 взрывов).
Дружбовская громада: россияне били из минометов (4 взрыва).
Краснопольская громада: был минометный обстрел (2 взрыва)".