На Сумщине запрещено движение гражданского транспорта на некоторых участках дорог в пределах 5-километровой зоны от границы, - ОВА. СПИСОК
1 1532
В целях защиты гражданского населения в Сумской области запретили движение транспортных средств на ряде участков дорог в пределах 5-километровой зоны от государственной границы.
Об этом сообщили в Сумской ОВА, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, во исполнение распоряжения командующего оперативно-стратегической группировкой "Північ" и с целью недопущения потерь среди гражданского населения приграничья Сумской области запрещено перемещение гражданских транспортных средств в 5-километровой полосе от государственной границы Украины на следующих участках дорог:
- Рыжевка – Будки;
- Будки – Искрисковщина;
- Бессалевка – Искрисковщина;
- Искрисковщина – Волфино – Шпиль – Павловка;
- Павловка – Екатериновка – Ободья;
- Ободья – Степовое – Первое Мая;
- Степовое – Первое мая – Константиновка;
- Кондратовка – Андреевка; Андреевка – Алексеевка;
- Беловоды – Водологи – Новониколаевка;
- Мирополье – Миропольское;
- Миропольское – Проходы – Турья;
- Мирополье – Миропольское – Великий Прикол;
- Турья – Степок;
- Угроиды – Степок;
- Михайловское – Степок;
- Покровское – Степок;
- Покровка – Михайловка;
- Покровка – Поповка – Высокое;
- Покровка – Краснополье;
- Обильное – Майское – Мезеновка;
- Порозок – Поповка;
- Александровка – Пономаренки.
"На остальных дорогах движение гражданского транспортных средств в 5-километровой зоне от государственной границы рекомендовано с 8:00 до 17:00 до мая 2024 года и с 7:00 до 20:00 с июня по октябрь 2024 года", - добавили в ОВА.