На Сумщине запрещено движение гражданского транспорта на некоторых участках дорог в пределах 5-километровой зоны от границы, - ОВА. СПИСОК

В целях защиты гражданского населения в Сумской области запретили движение транспортных средств на ряде участков дорог в пределах 5-километровой зоны от государственной границы.

Об этом сообщили в Сумской ОВА, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, во исполнение распоряжения командующего оперативно-стратегической группировкой "Північ" и с целью недопущения потерь среди гражданского населения приграничья Сумской области запрещено перемещение гражданских транспортных средств в 5-километровой полосе от государственной границы Украины на следующих участках дорог:

Рыжевка – Будки;

Будки – Искрисковщина;

Бессалевка – Искрисковщина;

Искрисковщина – Волфино – Шпиль – Павловка;

Павловка – Екатериновка – Ободья;

Ободья – Степовое – Первое Мая;

Степовое – Первое мая – Константиновка;

Кондратовка – Андреевка; Андреевка – Алексеевка;

Беловоды – Водологи – Новониколаевка;

Мирополье – Миропольское;

Миропольское – Проходы – Турья;

Мирополье – Миропольское – Великий Прикол;

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Турья – Степок;

Угроиды – Степок;

Михайловское – Степок;

Покровское – Степок;

Покровка – Михайловка;

Покровка – Поповка – Высокое;

Покровка – Краснополье;

Обильное – Майское – Мезеновка;

Порозок – Поповка;

Александровка – Пономаренки.

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"На остальных дорогах движение гражданского транспортных средств в 5-километровой зоне от государственной границы рекомендовано с 8:00 до 17:00 до мая 2024 года и с 7:00 до 20:00 с июня по октябрь 2024 года", - добавили в ОВА.