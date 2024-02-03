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Наступление оккупантов не будет продолжаться вечно, им не хватает сил и средств для продвижения, - ВСУ

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Наступление оккупантов не будет продолжаться вечно, им не хватает сил и средств для продвижения, - ВСУ
Наступление врага на фронте не может продолжаться вечно. Пока оккупантам не хватает ни сил, ни средств, чтобы продвигаться дальше на линии столкновения.

Об этом заявил начальник пресс-службы Восточной группировки войск ВСУ Илья Евлаш в эфире телемарафона, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Из того, что мы видим, противник не откажется вести боевые действия даже этой весной, поскольку продолжается формирование и подразделений, и подготовка резервов. Однако из того, что сказал Кирилл Буданов, конечно, наступление не может продолжаться вечно", - заявил он.

Евлаш объяснил, что для проведения наступательных действий нужно привлечь большое количество личного состава, техники, ресурсов и денег.

"В настоящее время то, что они собрали здесь, не хватает, чтобы продвигаться дальше. Мы сейчас используем наше техническое преимущество, нашу инновационность и нестандартный подход к ведению боевых действий", - добаил Евлаш.

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Однако он подчеркнул, что противника нельзя недооценивать, поскольку российская армия остается достаточно мощной.

"Конечно, врага нельзя недооценивать. Да, мы можем определенным образом насмехаться, но недооценивать не стоит. Все же это остается одна из мощных армий мира, имеющая на вооружение мощные БПЛА в достаточно большом количестве, РЭБ, большие запасы техники, которая сохраняется еще на далеком востоке России", - отметил спикер.

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Топ комментарии

  • Погрібний Олександр
    Звісно, що нічого не може тривати вічно, в тому числі і цей нікчемний телемарафон!
    Телемарафон, цим все сказано про якість матеріалів, що там подаються!
  • 123456asdfghjkl 123456asdfghjkl
    Блін! Всього кацапам бракує,але вони лізуть і місцями продавлюють! Ще Залужного не зняли а вже бравада почалася!
  • MrGTI driver ea1f6bd4
    зепідрське шапіто аби виправдати власну неспроможність збудувати надійні укріплення для наших воїнів, знову розказують "про два-три тижні війни". І їхня так звана "технічна перевага" - це ніщо інше, як найкращі в світі люди, які ціною неймовірних зусиль, власних життів, утримують той шалений наступ підрів.
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