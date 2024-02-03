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По всей Украине объявляли воздушную тревогу из-за взлета вражеского истребителя МиГ-31К (обновлено)

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По всей Украине объявляли воздушную тревогу из-за взлета вражеского истребителя МиГ-31К (обновлено)
Днем 3 февраля по всей территории Украины была объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на онлайн-карту воздушных тревог.

В настоящее время актуальная карта тревог такова:

Відбій тривоги

По состоянию на 11.48 актуальная карта тревог была такова:

Повітряна тривога

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По данным Воздушных сил, был зафиксирован взлет истребителя МиГ-31К с российского аэродрома Моздок (Северная Осетия).

По состоянию на 12.16 объявлен обой тревоги.

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