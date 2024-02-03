Пожар на НПЗ в Волгограде "организовали" беспилотники СБУ, - источники. ВІДЕО+ФОТО

Сегодняшняя "бавовна" на одном из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов России в Волгограде – результат успешной атаки беспилотников СБУ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

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Наши источники сообщают, что два беспилотника подбили установку первичной переработки нефти, без которой завод потеряет значительную часть производственной мощности.

"СБУ продолжает системно уничтожать инфраструктуру, которую Россия использует для ведения войны в Украине. Нанося удары по нефтеперерабатывающим заводам, работающим на российский военно-промышленный комплекс, мы не только перерезаем логистику поставок горючего для вражеской техники, но и сокращаем наполнение российского бюджета". "Бавовна" на российских НПЗ будет продолжаться", - сообщает источник.





Напомним, что в конце января беспилотники СБУ атаковали морской терминал в Усть-Луге (РФ) и нефтеперерабатывающий завод в Туапсе. По информации Reuters, эти атаки почти на треть сократили российский экспорт нефтепродуктов.

Атаки на российские НПЗ

29 января в Ярославле беспилотник упал на НПЗ "Славнефть-ЯНОС" и вызвал пожар. Дрон нашли рядом с установкой для гидрокрекинга.

25 января дрон ударил по Туапсинскому НПЗ "Роснефти".

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Возник пожар, сгорела вакуумная установка. В результате предприятие оказалось парализовано. По словам источников, быстро возобновить производство оно не сможет: ремонт ориентировочно продлится до конца февраля – начала марта.

21 января в Ленинградской области украинские дроны ударили по терминалу компании "Новатэк" в порту Усть-Луга, 19 января - по нефтебазе "Роснефти" в городе Клинцы Брянской области, 18 января - по Петербургскому нефтяному терминалу.