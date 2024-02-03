Новая партия военной помощи от Эстонии, в которую входят Javelin, поступила в Украину

Эстония передала Украине новый пакет военной помощи, в который среди прочего вошли противотанковые ракеты Javelin.

Об этом сообщили в Минобороны Эстонии, передает Цензор.НЕТ.

В Украину уже поступили ракеты Javelin, закуплены в декабре. Кроме того, в пакет входят пулеметы, боеприпасы к стрелковому оружию, разная наземная и водная техника и водолазное снаряжение.

"Я рад, что очередной пакет помощи поступил в Украину и им пользуются украинские защитники. Последние события в Европе свидетельствуют, что отправка важных ракет и другой военной помощи Украине продолжается в больших масштабах, и на этот раз с нашими союзниками мы посылаем четкое сообщение Кремлю, что мы будем продолжать поддерживать Украину до тех пор, пока не наступит победный конец", - заявил министр обороны Эстонии Ханно Певкур.

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Точное количество, время прибытия этого пакета помощи и других деталей поставки не разглашаются из соображений безопасности.

Также в Минобороны Эстонии добавили, что с 2022 года страна предоставила Украине военную помощь на сумму почти 500 млн евро, или примерно 1,4% ВВП.

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