Новая партия военной помощи от Эстонии, в которую входят Javelin, поступила в Украину
Об этом сообщили в Минобороны Эстонии, передает Цензор.НЕТ.
В Украину уже поступили ракеты Javelin, закуплены в декабре. Кроме того, в пакет входят пулеметы, боеприпасы к стрелковому оружию, разная наземная и водная техника и водолазное снаряжение.
"Я рад, что очередной пакет помощи поступил в Украину и им пользуются украинские защитники. Последние события в Европе свидетельствуют, что отправка важных ракет и другой военной помощи Украине продолжается в больших масштабах, и на этот раз с нашими союзниками мы посылаем четкое сообщение Кремлю, что мы будем продолжать поддерживать Украину до тех пор, пока не наступит победный конец", - заявил министр обороны Эстонии Ханно Певкур.
Точное количество, время прибытия этого пакета помощи и других деталей поставки не разглашаются из соображений безопасности.
Также в Минобороны Эстонии добавили, что с 2022 года страна предоставила Украине военную помощь на сумму почти 500 млн евро, или примерно 1,4% ВВП.