Потери оккупантов на Таврическом направлении за сутки составляют 382 человека и 30 единиц военной техники, - Тарнавский

В операционной зоне ОСУВ Таврия враг нанес 37 авиаударов, провел 55 боевых столкновений и совершил 666 артобстрелов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврія" Александр Тарнавский.

"Общие потери врага за минувшие сутки составили 382 человека и 30 единиц военной техники, не считая БПЛА. В частности, 4 танка, 5 ББМ, 6 артсистем, 14 автомобилей и 1 единица специальной техники. Также украинские Силы обороны уничтожили 2 склада боеприпасов врага", - говорится в сообщении.

Кроме того, нейтрализовано или уничтожено 140 БПЛА разных типов.

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